Alto acatamiento a la huelga universitaria en la FCAI de San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales







Las universidades nacionales iniciaron el cuatrimestre con una huelga de una semana en todo el país en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por la recomposición salarial del sector. El Congreso de Conadu dispuso la profundización del plan de lucha con un paro universitario de una semana que se extenderá para las semanas que comienzan el 30 de marzo y el 27 de abril. El Plenario de secretarios y secretarias generales quedó facultado para convocar a medidas urgentes si avanza el debate parlamentario sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), aprobada en octubre de 2025 tras seis votaciones parlamentarias y varias marchas federales, obliga al Estado a actualizar salarios y becas estudiantiles por inflación, ajustar gastos de funcionamiento y garantizar partidas para hospitales, ciencia y técnica. Además, establece la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático.

Mientras tanto, el conflicto universitario iniciado en 2024 afecta a más de 2 millones de estudiantes en todo el país y se enmarca en un recorte presupuestario que, según datos del Ministerio de Economía, redujo en 28,9% en términos reales los fondos destinados a la educación superior entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Los salarios representan aproximadamente el 90% del gasto universitario.

En la F.C.A.I. de San Rafael el acatamiento de la huelga fue alto y el panorama es muy complicado. Desde Noticiero Andino dialogaron con el Decano, Ingeniero Augusto Roggiero quien comentó: "La Universidad Argentina y el Sistema Científico Tecnológico Nacional están atravesando momentos muy duros en el tema presupuestario; estamos hablando de una caída real del salario de cerca del 47% desde el 2023 a la fecha. Esto hace que tengamos un deterioro en las capacidades de los recursos humanos de las universidades para formar".

Embed - SAN RAFAEL: FCAI - ALTO ACATAMIENTO AL PARO UNIVERSITARIO

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