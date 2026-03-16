De qué se trata la nueva tecnicatura en minería que aprobó Mendoza para formar profesionales del sector

La provincia de Mendoza dio un nuevo paso en la formación de profesionales vinculados al desarrollo productivo minero. A través de la Resolución 724 , la Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó oficialmente el plan de estudios de la carrera “Tecnicatura Superior en Minería ” , una propuesta educativa destinada a formar técnicos especializados para una actividad que en los últimos empieza a ocupar un lugar preponderante en la agenda económica provincial.

La nueva oferta formativa será de nivel superior técnico y podrá implementarse en institutos de educación superior de gestión estatal y privada en distintas regiones de la provincia, siempre con autorización previa de la Dirección de Educación Superior.

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El objetivo es formar recursos humanos capacitados para desempeñarse en distintas etapas de la actividad minera , desde la prospección y exploración hasta la gestión de proyectos, incorporando además herramientas vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la relación con las comunidades.

La creación de esta carrera se enmarca en un contexto en el que Mendoza busca fortalecer la formación de recursos humanos especializados en sectores productivos estratégicos, acompañando las transformaciones de su matriz productiva.

En ese sentido, la tecnicatura apunta a generar perfiles técnicos preparados para trabajar en proyectos mineros con estándares modernos, incorporando criterios de gestión ambiental, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

Una carrera vinculada al desarrollo productivo

En los fundamentos de la resolución, la Dirección General de Escuelas sostiene que "la educación técnico profesional es una herramienta estratégica para el desarrollo económico y territorial", y que "la minería constituye un sector productivo que requiere profesionales calificados".

La Resolución señala que la nueva carrera busca cubrir una vacancia en la formación de técnicos especializados en la provincia, especialmente en áreas vinculadas a la prospección, exploración y explotación de recursos minerales.

La formación de profesionales vinculados a esta industria aparece así como un componente clave para acompañar el crecimiento de actividades productivas que demandan conocimiento técnico y mano de obra calificada en la provincia.

De acuerdo con el diseño curricular, los futuros egresados contarán con conocimientos técnicos y prácticos que les permitirán insertarse en el mundo del trabajo dentro de la industria minera, así como colaborar en la gestión de proyectos y en tareas relacionadas con el desarrollo territorial.

La resolución también destaca que la formación incorporará ejes transversales vinculados a la sustentabilidad, la responsabilidad social y la gobernanza, conceptos que hoy forman parte de los estándares internacionales del sector minero.

Participación del sector educativo y productivo

El plan de estudios fue elaborado por el equipo de Educación Técnico Profesional de la provincia, con la participación de docentes y profesionales vinculados a institutos superiores que ya desarrollan formación técnica relacionada con el sector.

Además, durante el proceso de elaboración se incorporaron aportes de la Dirección de Minería de Mendoza, lo que permitió articular la propuesta educativa con las políticas públicas vinculadas al desarrollo de la actividad.

También participaron organismos nacionales como el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que aportó lineamientos técnicos y pedagógicos para garantizar la actualización de contenidos y la coherencia con la política educativa nacional.

Implementación en toda la provincia

Según establece la resolución, el plan de estudios tendrá carácter jurisdiccional, lo que significa que podrá implementarse en distintas regiones de Mendoza, entre ellas:

Norte

Centro

Este

Valle de Uco

Sur

Sin embargo, cada instituto deberá solicitar autorización previa para poder abrir la carrera y matricular estudiantes.

El documento también establece que se iniciarán los trámites correspondientes para que la tecnicatura obtenga validez nacional, en acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación.