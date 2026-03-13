13 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza abre la convocatoria para el taller "Bienestar Animal y Cuidados Responsables"

La propuesta está destinada a estudiantes de primaria y secundaria y busca promover la conciencia sobre el bienestar animal y la prevención de enfermedades zoonóticas.

Taller sobre bienestar animal en la Ciudad de Mendoza

Taller sobre bienestar animal en la Ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza invita a las escuelas primarias, secundarias y de educación especial a participar de la tercera edición del taller educativo “Bienestar Animal y Cuidados Responsables”. Se trata de una iniciativa orientada a fortalecer la conciencia sobre el cuidado y la protección de los animales.

La propuesta está destinada a todos los años del nivel primario y secundario, en establecimientos de gestión pública y privada de Capital. La metodología se adapta según la edad y las características de cada grupo, garantizando un abordaje acorde a cada etapa formativa.

Lee además
La Feria Argentina del Alfajor regresa a la Ciudad de Mendoza.

Alfajores de todo el país llegan a Mendoza en una feria con entrada gratuita
Playón del Barrio Sanidad de la Municipalidad de Mendoza.

Cómo anotarse a las actividades deportivas del Playón Sanidad de Ciudad

El taller se dicta de manera presencial los martes y jueves en el turno mañana, con una duración de una hora cátedra. Durante los encuentros se trabajan temáticas vinculadas al bienestar animal, cuidados responsables, prevención de enfermedades zoonóticas y servicios municipales de salud animal.

El objetivo es que niñas, niños y adolescentes se conviertan en agentes de cambio, promoviendo prácticas responsables y respetuosas hacia los animales en sus hogares y barrios.

En este contexto, cabe destacar que en su edición 2025 la iniciativa alcanzó a 17 instituciones educativas y más de 1.300 estudiantes. Para este nuevo ciclo, el municipio busca ampliar su alcance y sumar nuevas escuelas, consolidando el trabajo conjunto con la comunidad educativa.

image

Cómo inscribirse en el taller de educación en la Ciudad

Las instituciones interesadas podrán inscribirse durante todo el ciclo lectivo 2026 completando el formulario disponible en este enlace digital.

Posteriormente, el equipo responsable se comunicará vía WhatsApp 261 253-3596 para coordinar día y horario según disponibilidad.

Guardianes Ambientales: protagonistas en el bienestar y la protección animal

En este contexto, cabe mencionar que durante marzo los Guardianes Ambientales de la Ciudad de Mendoza recibirán el taller “Bienestar Animal y Cuidados Responsables”. El objetivo será fortalecer los valores de respeto y empatía en su rol como agentes de cambio en la salud y el bienestar animal.

Temas
Seguí leyendo

Cine gratis en Mendoza: proyectarán clásicos de Brian De Palma en el Microcine Municipal

Dónde será y cuánto costará el menú del Mundial de la Hamburguesa en Mendoza

Cine debate, talleres y actividades al aire libre por el Mes de la Mujer en la Ciudad de Mendoza

Jóvenes artistas y bandas emergentes protagonizan la Noche de Dibujo

Agenda educativa de Ciudad Universitaria: oportunidades de formación para todos

La Ciudad lanzó una capacitación gratuita en construcción con salida laboral

El turismo en Mendoza se consolida como motor de empleo: Encuentro de Municipios Turísticos 2026

Octavo aniversario de Arístides Villanueva: line up, combos y cortes de tránsito

LO QUE SE LEE AHORA
Otro delito en Malargüe protagonizado por menores de edad. 

Asalto en el centro de Malargüe terminó con una persecución y dos menores detenidos

Las Más Leídas

Se esperan nuevas tormentas este viernes en Mendoza.

Se esperan tormentas y granizo este viernes en Mendoza: a qué zonas afectarán

Violenta riña en pleno aeropuerto de Mendoza. 

Violenta pelea en el Aeropuerto dejó un herido grave

La pelea fue en la zona de pre embarque, en el aeropuerto de Mendoza. 

Quiénes participaron de la brutal pelea en el Aeropuerto de Mendoza

Joan Manuel Serrat en Mendoza: la alegría de volver a Argentina, la crítica a Milei y el agradecimiento a la UNCuyo video

Serrat en Mendoza: elogió el malbec mendocino, recordó a Mafalda y lanzó críticas al "anarcoliberalismo"

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar