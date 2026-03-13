La Municipalidad de Mendoza abre la convocatoria para el taller "Bienestar Animal y Cuidados Responsables"

Taller sobre bienestar animal en la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza invita a las escuelas primarias, secundarias y de educación especial a participar de la tercera edición del taller educativo “Bienestar Animal y Cuidados Responsables” . Se trata de una iniciativa orientada a fortalecer la conciencia sobre el cuidado y la protección de los animales .

La propuesta está destinada a todos los años del nivel primario y secundario , en establecimientos de gestión pública y privada de Capital . La metodología se adapta según la edad y las características de cada grupo, garantizando un abordaje acorde a cada etapa formativa.

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El taller se dicta de manera presencial los martes y jueves en el turno mañana, con una duración de una hora cátedra. Durante los encuentros se trabajan temáticas vinculadas al bienestar animal, cuidados responsables, prevención de enfermedades zoonóticas y servicios municipales de salud animal .

El objetivo es que niñas, niños y adolescentes se conviertan en agentes de cambio, promoviendo prácticas responsables y respetuosas hacia los animales en sus hogares y barrios.

En este contexto, cabe destacar que en su edición 2025 la iniciativa alcanzó a 17 instituciones educativas y más de 1.300 estudiantes. Para este nuevo ciclo, el municipio busca ampliar su alcance y sumar nuevas escuelas, consolidando el trabajo conjunto con la comunidad educativa.

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Cómo inscribirse en el taller de educación en la Ciudad

Las instituciones interesadas podrán inscribirse durante todo el ciclo lectivo 2026 completando el formulario disponible en este enlace digital.

Posteriormente, el equipo responsable se comunicará vía WhatsApp 261 253-3596 para coordinar día y horario según disponibilidad.

Guardianes Ambientales: protagonistas en el bienestar y la protección animal

En este contexto, cabe mencionar que durante marzo los Guardianes Ambientales de la Ciudad de Mendoza recibirán el taller “Bienestar Animal y Cuidados Responsables”. El objetivo será fortalecer los valores de respeto y empatía en su rol como agentes de cambio en la salud y el bienestar animal.