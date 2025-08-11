General Alvear impulsa la producción de huevos con capacitación técnica y créditos a tasa cero

En las instalaciones de Casa Salonia del departamento de General Alvear se llevó a cabo una importante capacitación sobre producción de huevos , organizada de manera conjunta por la delegación local del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y la Municipalidad de General Alvear, a través de su Dirección de Agricultura.

La actividad estuvo dirigida a productores y técnicos interesados en el desarrollo de emprendimientos avícolas, en particular, la cría de gallinas ponedoras. La jornada de formación fue dictada por el médico veterinario Raúl Ferrando, responsable del Centro de Multiplicación de Aves del INTA en Rama Caída.

“Convocamos a productores y técnicos para abordar una temática que está generando muchísima demanda : la producción de huevo . Es una actividad que históricamente fue de autoconsumo en el departamento, pero actualmente vemos cada vez más interés en llevarla a escala comercial”, explicó Mauro Silvestre, representante del INTA.

La capacitación abordó aspectos clave del manejo de una granja avícola : desde la alimentación y sanidad hasta las instalaciones necesarias y los cuidados críticos durante los primeros días de vida de los pollitos. “La producción de huevos tiene la ventaja de ser un ingreso diario, constante durante todo el año, y además responde a un déficit local, ya que gran parte del consumo actual proviene de otras zonas”, agregó Silvestre.

La convocatoria superó las expectativas, por lo que no se descarta repetir la capacitación próximamente.

Por su parte, el director de Agricultura de la comuna, Agustín Anzorena, destacó el interés de la comunidad: “esperábamos menos gente, pero nos alegra que haya sido al revés. La producción de huevos representa una alternativa real para abastecer el consumo local y generar ingresos genuinos. Además, buscamos formas de asociar a los productores para que puedan comercializar en conjunto y con mayor escala”.

Créditos para productores hortícolas en General Alvear

Durante la jornada, Anzorena también anunció la apertura de la preinscripción al programa de desarrollo hortícola departamental, que este año ofrece créditos de hasta 2 millones de pesos a tasa cero para la compra de plantines y puesta en marcha de cultivos.

“El productor interesado debe acercarse a la Dirección de Agricultura en ciudad, al TecnoSum de Bowen o a la delegación de Carmensa, con su DNI, RUT y el monto que desea solicitar. Evaluamos la capacidad de producción y riego, y se otorga el financiamiento, que deberá ser devuelto en junio de 2026”, explicó.

La experiencia del año anterior fue positiva: “de 52 productores, solo tres quedaron en mora. Esto demuestra que el productor comprende que es una herramienta que se autoabastece. Si se devuelve, se puede seguir brindando el año siguiente”, concluyó.