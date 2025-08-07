Vuelve la "Noche de Degustación" a la Bodega Faraón, con lo mejor del vino y la gastronomía alvearense

"Noche de degustación" en Bodega Faraón.

El evento en General Alvear, que ya se ha convertido en un clásico para vecinos y turistas, tendrá lugar este viernes 8 de agosto a las 20:30 horas en la “Sala de Degustación – Ganar Amigos”. La Dirección de Turismo local invita a una nueva edición de la esperada “Noche de Degustación”, que se realizará este viernes 8 de agosto a las 20:30 horas en la emblemática Bodega Faraón, más precisamente en su “Sala de Degustación – Ganar Amigos”.

El encuentro gastronómico y cultural, que ya va por su sexta edición, contará con un cupo limitado para 180 personas. El valor de la entrada es de $14.000 y puede adquirirse en el kilómetro cero de la ciudad. También se pueden hacer reservas vía WhatsApp al 2625 66 4580.

Degustación para poner en valor los vinos de General Alvear El director de Turismo, Gustavo García, destacó la importancia del evento como una oportunidad para promocionar los productos locales: “Desde la dirección hacemos estas degustaciones para poner en valor todos los vinos que tiene General Alvear y las bondades que ofrece nuestra tierra: vinos, jamones y una identidad gastronómica que nos distingue”.

Además, remarcó el carácter especial de esta edición por coincidir con el fin de semana de celebraciones del 12 de agosto, una fecha significativa para la comunidad alvearense: “es una forma de agasajar tanto a los vecinos como a los turistas que eligen pasar estos días con nosotros”.

El evento ofrecerá dos tipos de entradas, incluyendo una opción con “conductor designado”, que contempla una barra exclusiva de bebidas sin alcohol. “Es también una forma de concientizar y cuidar a quienes asisten”, subrayó García. Con el sello de calidad que caracteriza a los productos de la región, esa noche promete ser una experiencia imperdible para los amantes del buen vino y la gastronomía local. Los interesados en participar deben reservar con anticipación, ya que los cupos son limitados.