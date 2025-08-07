Cupos limitados y entradas anticipadas

Vuelve la "Noche de Degustación" a la Bodega Faraón, con lo mejor del vino y la gastronomía alvearense

Este viernes 8 de agosto a las 20:30 horas, la Sala de Degustación “Ganar Amigos” será escenario de una experiencia para los sentidos.

Noche de degustación en Bodega Faraón.

"Noche de degustación" en Bodega Faraón.

Por Sitio Andino Departamentales

El evento en General Alvear, que ya se ha convertido en un clásico para vecinos y turistas, tendrá lugar este viernes 8 de agosto a las 20:30 horas en la “Sala de Degustación – Ganar Amigos”. La Dirección de Turismo local invita a una nueva edición de la esperada “Noche de Degustación”, que se realizará este viernes 8 de agosto a las 20:30 horas en la emblemática Bodega Faraón, más precisamente en su “Sala de Degustación – Ganar Amigos”.

El encuentro gastronómico y cultural, que ya va por su sexta edición, contará con un cupo limitado para 180 personas. El valor de la entrada es de $14.000 y puede adquirirse en el kilómetro cero de la ciudad. También se pueden hacer reservas vía WhatsApp al 2625 66 4580.

Lee además
Godoy Cruz instala sensores en iluminarias.
Seguridad 360 grados

Más luz, más control: Godoy Cruz instala sensores en luminarias para prevenir el vandalismo
Se estima que sean miles los mendocinos que honren a San Cayetano en su día.  video
Conmemoración

Así se vive en Mendoza la fe en San Cayetano: misas, procesiones y actividades en su día

Degustación para poner en valor los vinos de General Alvear

El director de Turismo, Gustavo García, destacó la importancia del evento como una oportunidad para promocionar los productos locales: “Desde la dirección hacemos estas degustaciones para poner en valor todos los vinos que tiene General Alvear y las bondades que ofrece nuestra tierra: vinos, jamones y una identidad gastronómica que nos distingue”.

Además, remarcó el carácter especial de esta edición por coincidir con el fin de semana de celebraciones del 12 de agosto, una fecha significativa para la comunidad alvearense: “es una forma de agasajar tanto a los vecinos como a los turistas que eligen pasar estos días con nosotros”.

El evento ofrecerá dos tipos de entradas, incluyendo una opción con “conductor designado”, que contempla una barra exclusiva de bebidas sin alcohol. “Es también una forma de concientizar y cuidar a quienes asisten”, subrayó García.

Con el sello de calidad que caracteriza a los productos de la región, esa noche promete ser una experiencia imperdible para los amantes del buen vino y la gastronomía local. Los interesados en participar deben reservar con anticipación, ya que los cupos son limitados.

Temas
Seguí leyendo

Una peña solidaria en San Rafael para ayudar a Ivana, una guerrera con huesos de cristal

Educación y contención en riesgo: la Escuela Especial de Bowen frente al veto a la Ley de Discapacidad

Maipú municipio reanuda las obras de saneamiento más importantes del oeste argentino

Economía Circular: Guaymallén fortalece su compromiso con el reciclaje y la inclusión

Nuevo sistema online para pedir turnos en centros de salud municipales de la Ciudad

General Alvear fue sede de la Feria de Ciencias STEAM 2025 para adultos

General Alvear, epicentro del básquet adaptado argentino en la previa de la Copa América

El duro relato del caso Luca en Tupungato: "Estuvo dormido 36 horas y luego en shock"

LO QUE SE LEE AHORA
Se estima que sean miles los mendocinos que honren a San Cayetano en su día.  video
Conmemoración

Así se vive en Mendoza la fe en San Cayetano: misas, procesiones y actividades en su día

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política