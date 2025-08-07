Buscan familias para la adopción de un niño de 12 años. Imagen ilustrativa.

Un adolescente de 12 años busca una familia En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de General Alvear, se convoca a las personas inscriptas en el Registro Provincial de Adopción, que quieran vincularse con "A". El pequeño ingresó a un Hogar de Niños cuando tenía 5 años. "Al principio le resultó difícil adaptarse, especialmente porque tiene un retraso mental leve y le costaba controlar sus emociones. Con el tiempo, logró importantes avances y hoy es un niño alegre, curioso, inquieto y lleno de alegría", detalla la convocatoria.

"A" disfruta de jugar con autitos y peluches, contar chistes, participar en salidas recreativas y compartir con quienes lo cuidan. En el Hogar desarrolló lazos de confianza y sentido de pertenencia, lo que le ha permitido abrirse, expresarse con mayor claridad y mejorar su tolerancia en situaciones que requieren espera, como juegos de mesa o conversaciones más extensas.

“A” desea profundamente integrarse a una familia que pueda brindarle afecto, paciencia, estabilidad emocional y que lo acompañe en sus procesos terapéuticos, escolares y personales

En relación a su escolaridad, el menor cursa el séptimo grado en una escuela especial, donde es muy querido por sus compañeros y docentes. "Se muestra receptivo al acompañamiento adulto, genera vínculos afectivos con quienes lo rodean y responde positivamente cuando se lo guía con amor y paciencia", detallan. Contacto para la adopción Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en la familia de "A", cubriendo sus necesidades afectivas, materiales y terapéuticas, pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción al mail [email protected] o al teléfono 261-679-9541.