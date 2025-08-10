Elecciones en Luján de Cuyo: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El intendente de Luján, Esteban Allasino, decidió que se vote la categoría departamental separado de las elecciones nacionales y provinciales. Es decir que en este departamento se votará en octubre de 2025 y en febrero de 2026
En el caso de Luján de Cuyo, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.
Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia en octubre, en Luján de Cuyo estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral, pero no habrá de concejales ya que se los elegirá en febrero del año próximo.
En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Luján
El Concejo lujanino tiene 12 bancas: 7 de La Unión Mendocina, 1 del PJ - Frente de Todos y 4 de Cambia Mendoza.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de LAUM (la de Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos y María Isabel Barea) y 2 de Cambia Mendoza (Carlos Sala y Rubén Lázaro) y 1 del PJ (Paloma Scalco).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Rolando Baldaso y Gabriela Della Blanca (LAUM), Laura Gómez y Adrián Devici (CM).