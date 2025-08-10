En detalle

Elecciones en Luján de Cuyo: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de votar por la categoría de diputados nacionales, y diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral en octubre; en febrero en Luján de Cuyo se elegirán concejales.

Elecciones en Luján de Cuyo: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante Foto: Cristian Lozano

El intendente de Luján, Esteban Allasino, decidió que se vote la categoría departamental separado de las elecciones nacionales y provinciales. Es decir que en este departamento se votará en octubre de 2025 y en febrero de 2026

En el caso de Luján de Cuyo, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales

  • Mendoza
  • Guaymallén
  • Las Heras
  • Maipú (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Martín
  • Godoy Cruz
  • Luján (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Rafael (votará por concejales el 22 de febrero)

Departamentos que eligen 5 concejales:

  • Lavalle
  • Junín
  • Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)
  • La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • San Carlos
  • General Alvear
  • Malargüe

Además, Luján de Cuyo integra junto a Godoy Cruz, Tunuyán, San Carlos y Tupungato el Tercer Distrito Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Qué se vota en Luján de Cuyo

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia en octubre, en Luján de Cuyo estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral, pero no habrá de concejales ya que se los elegirá en febrero del año próximo.

En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Luján

El Concejo lujanino tiene 12 bancas: 7 de La Unión Mendocina, 1 del PJ - Frente de Todos y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de LAUM (la de Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos y María Isabel Barea) y 2 de Cambia Mendoza (Carlos Sala y Rubén Lázaro) y 1 del PJ (Paloma Scalco).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Rolando Baldaso y Gabriela Della Blanca (LAUM), Laura Gómez y Adrián Devici (CM).

