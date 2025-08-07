La obra estratégica de agua potable en Luján de Cuyo que beneficiará a más de 10.000 vecinos

En la primera etapa de la obra en Luján de Cuyo se construirá una red de impulsión de agua de 1.268 metros de longitud.

El Gobierno de Mendoza financiará una obra estratégica para modernizar el sistema de agua potable en Luján de Cuyo y beneficiar a más de 10.000 vecinos con una mejora en la calidad del servicio. Se espera que prontamente se realice la adjudicación de la licitación , ya que el proceso se encuentra en su etapa de análisis de las seis empresas oferentes.

La obra contempla una inversión de U$S 367.016 , financiada a través del Fondo del Resarcimiento, y será ejecutada por el municipio lujanino en articulación con la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia de Mendoza .

Se trata de nueva infraestructura hídrica mediante la Red de Impulsión de Agua Potable Vistalba , en el departamento de Luján de Cuyo, que fue oficializada este jueves, a través del Decreto 1548, publicado en el Boletín Oficial. Según se indica, impactará directamente en la calidad del servicio para más de 10.000 vecinos de la zona.

Dicha norma ratifica el convenio específico de asignación de recursos, celebrado el pasado 15 de mayo, entre la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, y el intendente lujanino, Esteban Allasino .

En ese municipio, el Gobierno también impulsa el Acueducto Principal Cerro Aconcagua-Cuenca Vistalba, donde se invertirán $17.500 millones para reforzar el servicio de abastecimiento de agua en distintas zonas del departamento.

La nueva obra de agua potable en Luján de Cuyo

En esta etapa, se construirá una red de 1.268 metros de longitud, que se extenderá desde la planta potabilizadora Cipolletti hasta su empalme en calle Roque Sáenz Peña, al oeste del barrio La Masía.

La iniciativa se enmarca en una política pública provincial orientada a la modernización de los servicios esenciales, en respuesta a los desafíos crecientes del cambio climático y "para mejorar el suministro y acompañar el crecimiento urbano".

El proceso licitatorio está en marcha. El pasado 25 de junio se realizó la apertura de sobres en la sede municipal, con la participación de seis empresas oferentes. Actualmente, se están evaluando las propuestas técnicas y económicas para definir al adjudicatario de la obra.