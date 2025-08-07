Accenture desembarca en la provincia de Mendoza con una apuesta por el talento local y el desarrollo federal

Con la apertura de una nueva sede inagurada en Chacras de Coria , Luján de Cuyo , Accenture llega por primera vez a la provincia de Mendoza . La compañía global, líder en servicios profesionales de consultoría y tecnología , continúa así su estrategia de expansión federal -siendo esta su sexta base en el país - con el objetivo de impulsar la transformación digital de empresas, gobiernos e instituciones .

Tras las aperturas en Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y, recientemente, en Salta , Mendoza se incorpora como una nueva sede de Accenture por diversas razones. Entre ellas, se destaca su consolidación como polo de innovación y conocimiento , sustentado por una sólida infraestructura educativa y un ecosistema emprendedor en crecimiento. A esto se suma su ubicación estratégica , que conecta con corredores bioceánicos y la convierte en una puerta de entrada a Chile, abriendo oportunidades de expansión regional hacia mercados internacionales.

Otro factor determinante es el protagonismo cada vez mayor de sectores como la minería y la energía , que demandan soluciones tecnológicas avanzadas y talento especializado. Esta dinámica impulsa la formación de profesionales calificados y la atracción de inversiones en industrias de alto valor agregado.

En este contexto, la empresa refuerza su presencia en Argentina con el compromiso de desplegar sus capacidades en transformación digital, innovación y sostenibilidad. Al mismo tiempo, busca potenciar el talento local y contribuir al desarrollo social , económico y laboral de la región de Cuyo.

“Estamos muy entusiasmados de abrir nuestras puertas en Mendoza, una provincia con gran potencial en sectores industriales clave. Esto representa una valiosa oportunidad para acompañar a las organizaciones locales en sus procesos de transformación”, afirmó Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina.

Además de destacar la apuesta por el talento y la diversidad de perspectivas, Vago subrayó: “Esta apertura representa una nueva forma de acercarnos a nuestros clientes y de seguir construyendo, junto a las comunidades locales, soluciones que generen impacto real y sostenido. Seguimos reafirmando nuestro compromiso de contribuir a una Argentina más inclusiva, innovadora y preparada para liderar la transformación tecnológica de la región”.

"Para nosotros, Mendoza era una deuda pendiente", reiteró la CEO, haciendo referencia a la cantidad de colaboradores que ya trabajaban desde la provincia y que motivaron la apertura de una nueva sede. “Accenture es una compañía que, básicamente, transforma otras compañías ”, dijo en diálogo con TVA.

La nueva oficina está ubicada en el complejo Chacras Park, sobre la Ruta Panamericana (frente a los Caracoles de Chacras). Desde allí, se generarán oportunidades en áreas estratégicas, para integrar el talento local a proyectos de alcance nacional e internacional. Además, los equipos formarán parte de la red global de innovación de Accenture, participando activamente en los procesos de reinvención digital de organizaciones dentro y fuera del país.

