Buscando soluciones concretas

Créditos que abren caminos: la provincia de Mendoza apuesta al arraigo ganadero

Con herramientas concretas y diálogo territorial, el Clúster Ganadero y el gobierno de la provincia de Mendoza buscan potenciar la producción en zonas rurales

Autoridades de la provincia de Mendoza y del Clúster Ganadero.

Autoridades de la provincia de Mendoza y del Clúster Ganadero.

Con el objetivo de acompañar al sector de la ganadería con soluciones concretas, se realizó una reunión en el paraje de Guadales Campo El Peralino, sobre la Ruta Provincial 153 de San Rafael, entre productores locales, el Clúster Ganadero de Mendoza y la Dirección Provincial de Ganadería.

Líneas de financiamiento en la provincia de Mendoza

Durante el encuentro, se presentaron las líneas de financiamiento del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), disponibles para inversiones en infraestructura, mejora de caminos internos, conexión eléctrica, acueductos y capital de trabajo. Se trata de créditos con tasas subsidiadas y condiciones accesibles, pensados para impulsar la producción en zonas alejadas.

image

Participaron de la actividad Roberto Ríos, director de Ganadería de Mendoza; Eduardo López, presidente del Clúster Ganadero; y Mariano Amuchástegui, coordinador de Infraestructura del Clúster. Los funcionarios dialogaron con los productores sobre las necesidades más urgentes de la zona, entre las que se destacaron el mejoramiento de caminos rurales y la ampliación de la red monofilar para el acceso a energía eléctrica en más de 15 puestos productivos.

También se abordaron temas vinculados a la ampliación de los acueductos existentes y se remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la articulación público-privada, promoviendo la participación activa de los productores en instituciones intermedias.

Desde el Clúster Ganadero y la Dirección de Ganadería destacaron que este tipo de reuniones en el territorio permiten tomar contacto directo con las problemáticas locales, facilitar el acceso a herramientas concretas y avanzar en soluciones que promuevan el arraigo y la productividad.

