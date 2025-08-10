Guaymallén apuesta al desarrollo sostenible con nuevas herramientas para atraer inversión

Guaymallén recibió la vigésima edición del Foro Valos – Negocios que trascienden: el rol de la sostenibilidad ”. Desde el 5 de agosto destacados disertantes vienen exponiendo en el Espacio Cultural Julio Le Parc , ubicado en calle Mitre y Emilio Civit del distrito Belgrano. Hoy, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , participó en la apertura la última jornada del Foro.

Calvente saludó la iniciativa de cumple 20 años en la difusión de la responsabilidad social empresaria y aprovechó para presentar las nuevas herramientas que implementó la Municipalidad de Guaymallén para estimular la inversión privada en el departamento .

“Es un orgullo para Guaymallén ser el anfitrión de esta edición del Foro Valos, un espacio que se compromete con la construcción de un ecosistema económico que impacte positivamente en la sociedad y en el ambiente . Comparto esta visión de desarrollar un ecosistema que propicie el crecimiento en múltiples dimensiones”, dijo Calvente.

A renglón seguido, el jefe comunal manifestó que en la gestión municipal “creemos profundamente en el vínculo público-privado. Ese vínculo lo entendemos como un motor de transformación. Somos un departamento con una fuerte impronta industrial, comercial, productiva y cultural. Entonces, asumimos ese rol de puente facilitador entre el sector privado y el sector público, generando acciones concretas de vinculación y de crecimiento económico”.

Entonces desarrolló los ejes de trabajo que viene implementando la Municipalidad de Guaymallén para impulsar el desarrollo: “simplificamos procesos para promover la inversión privada, acompañamos a emprendedores, capacitamos a jóvenes, desarrollamos infraestructura pública con una mirada, por supuesto, ambiental, pero también para emprender el crecimiento económico de nuestro departamento y de nuestra provincia”.

Qué es Impulsamos Guaymallén

Impulsamos Guaymallén es un programa municipal diseñado para incentivar la inversión privada y el desarrollo económico local a través de medidas concretas que reducen el costo fiscal y mejoran la infraestructura comercial.

Principales herramientas

Aforo Cero: Permite habilitar nuevas actividades comerciales o realizar obras sin pagar aforos ni derechos municipales.

Eliminación de tasas: Se suprimieron 101 tasas, aforos y derechos obsoletos para simplificar la relación fiscal entre el municipio y los emprendimientos.

Guaymallén invierte con vos: Ofrece un reintegro del 40% de la inversión realizada en nuevos comercios o ampliaciones (hasta $4.000.000 por proyecto), con un fondo total disponible de $500 millones. La devolución se distribuye en un 50% en efectivo y 50% en crédito fiscal municipal transferible.

ANR para comercios: Nueva línea de aportes no reembolsables destinada a financiar el 100% de los materiales (no incluye mano de obra) para mejorar o renovar locales comerciales: fachadas, cartelería, marquesinas, accesibilidad, instalaciones, ampliaciones, etc. El monto máximo por proyecto es de hasta $3.000.000.