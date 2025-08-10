Responsabilidad social empresaria

Guaymallén apuesta al desarrollo sostenible con nuevas herramientas para atraer inversión

Durante la jornada final del Foro Valos, el intendente Marcos Calvente presentó el programa “Impulsamos Guaymallén”.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén

Guaymallén recibió la vigésima edición del Foro Valos – Negocios que trascienden: el rol de la sostenibilidad ”. Desde el 5 de agosto destacados disertantes vienen exponiendo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en calle Mitre y Emilio Civit del distrito Belgrano. Hoy, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, participó en la apertura la última jornada del Foro.

Calvente saludó la iniciativa de cumple 20 años en la difusión de la responsabilidad social empresaria y aprovechó para presentar las nuevas herramientas que implementó la Municipalidad de Guaymallén para estimular la inversión privada en el departamento.

“Es un orgullo para Guaymallén ser el anfitrión de esta edición del Foro Valos, un espacio que se compromete con la construcción de un ecosistema económico que impacte positivamente en la sociedad y en el ambiente. Comparto esta visión de desarrollar un ecosistema que propicie el crecimiento en múltiples dimensiones”, dijo Calvente.

A renglón seguido, el jefe comunal manifestó que en la gestión municipal “creemos profundamente en el vínculo público-privado. Ese vínculo lo entendemos como un motor de transformación. Somos un departamento con una fuerte impronta industrial, comercial, productiva y cultural. Entonces, asumimos ese rol de puente facilitador entre el sector privado y el sector público, generando acciones concretas de vinculación y de crecimiento económico”.

Entonces desarrolló los ejes de trabajo que viene implementando la Municipalidad de Guaymallén para impulsar el desarrollo: “simplificamos procesos para promover la inversión privada, acompañamos a emprendedores, capacitamos a jóvenes, desarrollamos infraestructura pública con una mirada, por supuesto, ambiental, pero también para emprender el crecimiento económico de nuestro departamento y de nuestra provincia”.

Qué es Impulsamos Guaymallén

Impulsamos Guaymallén es un programa municipal diseñado para incentivar la inversión privada y el desarrollo económico local a través de medidas concretas que reducen el costo fiscal y mejoran la infraestructura comercial.

Principales herramientas

Aforo Cero: Permite habilitar nuevas actividades comerciales o realizar obras sin pagar aforos ni derechos municipales.

Eliminación de tasas: Se suprimieron 101 tasas, aforos y derechos obsoletos para simplificar la relación fiscal entre el municipio y los emprendimientos.

Guaymallén invierte con vos: Ofrece un reintegro del 40% de la inversión realizada en nuevos comercios o ampliaciones (hasta $4.000.000 por proyecto), con un fondo total disponible de $500 millones. La devolución se distribuye en un 50% en efectivo y 50% en crédito fiscal municipal transferible.

ANR para comercios: Nueva línea de aportes no reembolsables destinada a financiar el 100% de los materiales (no incluye mano de obra) para mejorar o renovar locales comerciales: fachadas, cartelería, marquesinas, accesibilidad, instalaciones, ampliaciones, etc. El monto máximo por proyecto es de hasta $3.000.000.

