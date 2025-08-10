Quiénes son los mendocinos que brillaron en el Turismo Carretera 2000

Bernardo Llaver celebra en El Villicum su segundo triunfo en San Juan, mientras Tomás Vitar emociona al público con un debut soñado en el Turismo Carretera 2000.

El piloto mendocino Bernardo Llaver volvió a conquistar el podio más alto en la segunda competencia del fin de semana del Turismo Carretera 2000 en el circuito de San Juan Villicum , confirmando su gran presente en la temporada 2025 . Con su Honda Civic del equipo RV Racing , Llaver sumó su segundo triunfo en este trazado , dejando claro que es uno de los referentes del automovilismo mendocino y nacional .

Tras una sólida actuación en la primera carrera, el domingo Llaver largó desde la primera fila junto a Matías Frano (Citroën), pero rápidamente tomó el liderazgo y comenzó a marcar diferencias, mostrando el dominio que lo caracteriza en las pistas.

El podio de la segunda competencia se completó con Humberto Krujoski (Renault), quien protagonizó una remontada desde la séptima posición , y Facundo Ardusso (Honda), que aprovechó la potencia del Civic para quedarse con el tercer puesto.

A pesar de problemas mecánicos que obligaron a Matías Frano a retirarse cerca del final, Bernardo Llaver mantuvo el ritmo y amplió su ventaja en el campeonato 2025 .

El debut destacado de Tomás Vitar, la promesa mendocina del Turismo Carretera 2000

Una de las grandes novedades del fin de semana fue el debut del joven Tomás Vitar en el Turismo Carretera 2000, quien a bordo de otro Honda sorprendió al meterse en el Top 5, consolidándose como una de las grandes promesas para el futuro del automovilismo mendocino y nacional.

Con este nuevo triunfo, el mendocino Bernardo Llaver se acerca aún más a la cima del torneo, que continúa con la emoción y el talento regional en cada fecha del Turismo Carretera 2000 2025.

