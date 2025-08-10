mala fortuna

Se confirmó la lesión de Germán Pezzella y lo sufre todo River ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

El defensor del Club Atlético River Plate, Germán Pezzella, fue sometido a estudios que depararon en la peor noticia. Entrá a la nota y mirá lo que pasó.

Germán Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda

Germán Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda

Qué pasó con Germán Pezzella

Este sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, River empató 0-0 con Independiente por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional dejando una pobre imagen y con las alarmas encendidas por la salida del defensor central Pezzella a los 43 minutos de juego entre lágrimas.

El jugador fue a disputar una pelota con el delantero Walter Mazzantti sobre la derecha del área riverplatense y, en la fricción de la disputa, terminó pisando mal y cayó inmediatamente al piso tomándose la cabeza y pidiendo el cambio.

Este domingo, la peor de las noticias se confirmó para el oriundo de Bahía Blanca que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá siete meses de recuperación.

Así, el futbolista se perderá lo que resta del año para River y se transforma en una baja sensible para el entrenador Marcelo Gallardo que deberá reformular la zaga central con opciones como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli.

La lesión de Germán Pezzella

