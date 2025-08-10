Huracán Las Heras y San Martín con duelos claves en el Federal A: todos los detalles

Tras resultados dispares el último domingo, los equipos mendocinos apuntan sus cañones a los partidos claves de este fin de semana, que pueden cambiar su rumbo en la Zona 1 de la Reválida. Repasá lo que se viene para el Club Atlético Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín por el Torneo Federal A de fútbol.
Huracán Las Heras visita a Estudiantes de San Luis
El Globo buscará dejar atrás la dura caída 2-1 frente a Germinal de Rawson, donde además sufrió la expulsión de Bautista Aldunate. Para recuperar terreno, deberá jugar como visitante ante Estudiantes de San Luis, un partido crucial para sumar y volver a zona de clasificación. Debuta Alejandro De La Riba en el banco tras la salida de Gabriel Vallés.
El Atlético Club San Martín recibe a Santamarina de Tandil
Por su parte, Atlético San Martín, líder de la Zona 1, viene de empatar 0-0 contra Círculo Deportivo Otamendi y ahora apunta a reafirmar su buen momento en casa ante Santamarina. Con ganas de mantener la punta, este encuentro será vital para seguir firme en la pelea.
Contexto y panorama en el Torneo Federal A
Huracán está séptimo en la tabla con 3 puntos y fuera de la zona de clasificación, mientras que Atlético San Martín lidera la tabla y busca sostener su ventaja para pasar a la siguiente fase.
Ambos equipos tienen ante sí un fin de semana decisivo, donde cada punto será clave para mantener viva la ilusión en el Torneo Federal A.