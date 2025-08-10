Huracán Las Heras y San Martín con duelos claves en el Federal A: todos los detalles

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

Huracán Las Heras visita a Estudiantes de San Luis El Globo buscará dejar atrás la dura caída 2-1 frente a Germinal de Rawson, donde además sufrió la expulsión de Bautista Aldunate. Para recuperar terreno, deberá jugar como visitante ante Estudiantes de San Luis, un partido crucial para sumar y volver a zona de clasificación. Debuta Alejandro De La Riba en el banco tras la salida de Gabriel Vallés.

El Atlético Club San Martín recibe a Santamarina de Tandil Por su parte, Atlético San Martín, líder de la Zona 1, viene de empatar 0-0 contra Círculo Deportivo Otamendi y ahora apunta a reafirmar su buen momento en casa ante Santamarina. Con ganas de mantener la punta, este encuentro será vital para seguir firme en la pelea.

Contexto y panorama en el Torneo Federal A Huracán está séptimo en la tabla con 3 puntos y fuera de la zona de clasificación, mientras que Atlético San Martín lidera la tabla y busca sostener su ventaja para pasar a la siguiente fase.

Ambos equipos tienen ante sí un fin de semana decisivo, donde cada punto será clave para mantener viva la ilusión en el Torneo Federal A. Los resultados del Torneo Federal A Embed Las posiciones del Torneo Federal A Embed