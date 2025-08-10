preparación

Revancha copera para ellos ¿Qué rival confirmó la Selección para la fecha FIFA de octubre?

La Selección de fútbol de Argentina, con el boleto asegurado al venidero Mundial 2026, tendrá como rival a un viejo conocido. Entrá y mirá de quién se trata.

La Selección de fútbol de Argentina quiere llegar de la mejor manera.

Cómo viene la mano con la Selección de fútbol de Argentina

Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación para dicho torneo tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas que tendrán lugar el 13 de septiembre.

Lionel Scaloni ya piensa en el futuro Mundial.
Por ello, en la siguiente fecha FIFA a la culminación de las clasificatorias al Mundial, la Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos entre el 8 y 14 de octubre donde enfrentará a su par de México en el Soldier Field de Chicago, lugar donde la ´Albiceleste´ disputó un amistoso ante Ecuador previo a la Copa América 2024.

Con la rivalidad creciente entre ambas selecciones, será un partido caliente que no se disputa desde la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde los de Scaloni ganaron 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Para completar la gira en suelo estadounidense, se iniciaron gestiones para organizar otro encuentro amistoso el cual tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, lugar donde se disputó la final del Mundial de Clubes hace algunas semanas y donde se jugará la final de la Copa del Mundo en 2026.

Cuándo juega la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección argentina vuelve a jugar recién en septiembre de 2025. Será en la última doble fecha, cuando reciba a Venezuela y luego visite a Ecuador.

Calendario de la Selección Argentina en 2025: fechas y rivales

  • Argentina vs Venezuela | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 17 | semana del 9 de septiembre
  • Ecuador vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 18 | semana del 15 de septiembre
