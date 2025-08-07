tremendo

Le pasó a Lionel Scaloni y le dolió a todo un país: mirá la noticia que no le gustó a nadie

El DT de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, fue tapa de todos los medios por una particular situación. Repasá de qué se trata.

Lionel Scaloni ya piensa en el futuro Mundial.

Lionel Scaloni ya piensa en el futuro Mundial.

Qué pasó con Lionel Scaloni

Para esta edición, los nominados fueron los italianos Antonio Conte y Enzo Maresca (Napoli y Chelsea, respectivamente), el alemán Hansi Flick (Barcelona), el español Luis Enrique (Paris Saint-Germain) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool).

De todas maneras, el técnico campeón de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial y la Finalissima 2022, ya ganó este premio justamente en 2022, cuando se entregaba junto a la FIFA.

El gran candidato a quedarse con el galardón este año es Luis Enrique, quien en la última temporada condujo al título a un increíble Paris Saint-Germain en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Champions League.

No obstante, el resto de los candidatos consiguieron logros muy importantes. Flick condujo al Barcelona hacia varios títulos, Slot hizo que el Liverpool arrase en la Premier League, Conte hizo lo propio con el Napoli en la Serie A, mientras que Maresca llevó al Chelsea hacia la histórica consagración en el Mundial de Clubes.

