Mendoza renueva una cancha de hockey clave: será sede de eventos internacionales

Con el objetivo de cumplir con los estándares de la Federación Internacional de Hockey ( FIH ), el Gobierno de Mendoza puso en marcha una obra de renovación integral en una histórica cancha provincial , con la meta de posicionar a la provincia como sede de competencias de élite . El plan, que comenzó con la preparación del terreno, prevé completarse en menos de un año .

Bajo la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial , los trabajos de recuperación y modernización comenzaron en la Cancha Provincial de Hockey , ubicada dentro de la Villa Deportiva , a metros del Aconcagua Arena.

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Las primeras tareas incluyeron la limpieza del predio y el retiro del césped junto con la alfombra sintética existente, que no será descartada, sino reutilizada en otros espacios deportivos .

Los trabajos también contemplaron la remoción de la capa amortiguadora , lo que permitió dejar al descubierto la base para una intervención más precisa . Además, se realizó un riego controlado sobre la carpeta asfáltica actual para evaluar la escorrentía y nivelación , lo que permitirá detectar con exactitud zonas de hundimiento y acumulación de agua.

En paralelo, se efectuaron cortes estratégicos en el asfalto con el objetivo de analizar el suelo y garantizar que la nueva base cuente con mayor precisión y durabilidad.

Cancha de Hockey Provincial - Renovación 2026 La Cancha de Hockey Provincial buscará cumplir con los estándares del FIH. Foto: Gobierno de Mendoza

Inaugurada en 2013, la cancha será completamente renovada. El proyecto incluye la demolición de la base actual y la construcción de una nueva infraestructura hídrica, con canaletas de hormigón y un sistema de riego modernizado, con el fin de alcanzar la certificación de la FIH.

En este sentido, con un plazo de ejecución estimado en 150 días corridos, el plan del Gobierno no solo apunta a atraer competencias internacionales, sino también a fortalecer el desarrollo del hockey en la provincia de Mendoza mediante mejoras tecnológicas y de infraestructura.