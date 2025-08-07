El Dibu Martínez juega una final en Francia ¿Les vuelve a ganar?

Damián Emiliano Martínez fue nominado por tercera vez al prestigioso premio que entrega France Football.

¿Quiénes compiten con Damián Emiliano Martínez? Entre los nominados aparecen figuras como Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak y Yassine Bounou, además de otros destacados arqueros europeos como David Raya, Yann Sommer y Lucas Chevalier.

En el último año, Dibu fue clave para la Selección Argentina de cara al próximo Mundial 2026 y también brilló en su club, el Aston Villa, que llegó a cuartos de final de la Champions League, cayendo ante el PSG.

¿Cuándo es la ceremonia de fútbol? La entrega del premio será el lunes 22 de septiembre, en el tradicional Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París. Allí se sabrá si el argentino vuelve a levantar el trofeo que ya supo conquistar en dos ocasiones.