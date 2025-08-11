no pudo

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

El Inter Miami CF sufrió una fuerte caída sin Messi: mirá el papel del argentino Rodrigo de Paul y cómo el rival se impuso con autoridad en el clásico,

Rodrigo de Paul no logró hacer pie con su equipo.

El conjunto de Mascherano llegaba con un rendimiento irregular en el torneo, aunque con el impulso de su clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup. Sin embargo, la lesión muscular de Messi dejó un hueco difícil de llenar.

Embed - ORLANDO CITY HUMILLA 4-1 al INTER MIAMI sin MESSI con DOBLETE de LUIS MURIEL | MLS | Resumen

Muriel y Ojeda, verdugos de Inter Miami CF

El partido comenzó cuesta arriba: a los 2 minutos, Luis Muriel abrió el marcador para Orlando City. Las Garzas reaccionaron rápido con el empate de Yannick Bright, pero en el segundo tiempo Muriel volvió a golpear. Luego, el argentino Martín Ojeda puso el 3-1 con una gran definición.

El Inter Miami CF, sin reacción y con un final doloroso

Luis Suárez casi marca un golazo desde mitad de cancha, pero el arquero rival lo evitó. En el cierre, Marco Pasalic selló el 4-1 definitivo. Inter Miami se salvó de una goleada mayor gracias a dos atajadas clave de Oscar Ustari.

