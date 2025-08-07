¿Inter Miami juega mejor sin Messi? Rodrigo De Paul brilló y metió su primer gol

Rodrigo De Paul marcó su primer gol en Inter Miami en la victoria ante Pumas.

El Inter Miami CF volvió a ganar en la Leagues Cup , esta vez sin Lionel Messi en el campo de juego. El equipo de Florida derrotó 3-1 al Pumas de México y cerró la fase de grupos como líder , logrando así la clasificación a los cuartos de final del certamen. Mirá cómo se destacó Rodrigo De Paul .

Desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale , los dirigidos por Javier Mascherano fueron superiores en el desarrollo del juego y se quedaron con los tres puntos. El dato destacado de la noche fue el primer gol de Rodrigo De Paul con la camiseta del conjunto rosa.

Más allá del resultado, lo que más sorprendió fue que Rodrigo De Paul , reciente incorporación del equipo, anotó su primer gol . El tanto llegó tras un gran centro de Luis Suárez : el "Motorcito" controló con el pecho y definió con clase.

El volante, pieza clave en la Selección Argentina , se destacó con su precisión en los pases, su despliegue y su conexión con el equipo. Su actuación dejó en claro que puede ser protagonista incluso en ausencia de Messi .

Embed - INTER MIAMI triunfó vs PUMAS, goles de RODRIGO DE PAUL y LUIS SUÁREZ. Avanzó a cuartos LEAGUES CUP

Lionel Messi no jugó, pero no se perdió el partido

El astro argentino fue baja por una lesión muscular leve sufrida en el encuentro anterior ante Necaxa, dirigido por Fernando Gago. Aunque no fue convocado, Messi estuvo presente en el estadio, acompañando al plantel desde el banco.

Javier Mascherano brindó detalles sobre su recuperación, asegurando que no se trata de una lesión grave, pero que el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo en un partido que ya estaba prácticamente definido.

Suárez y Allende completaron la faena del Inter Miami CF

En el segundo tiempo, Luis Suárez anotó el 2-1 parcial de penal, con una exquisita definición a lo Panenka. Más tarde, Tadeo Allende sentenció el 3-1 final tras una gran asistencia del uruguayo.

Inter Miami sigue en carrera en la Leagues Cup, ahora con la ilusión intacta y la certeza de que puede competir incluso sin su máxima figura.