Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

El Club Sportivo Independiente Rivadavia no pudo contra Estudiantes y perdió 2-1 en un duelo clave por la pelea para entrar a las copas internacionales. El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, en tanto, cayó 2-1 con Gimnasia y quedó complicado en la tabla general. La fecha del Torneo Clausura de fútbol dejó cambios en el banco y rivales exigentes para el próximo fin de semana.
La Lepra dejó pasar una chance de oro
En el Estadio Jorge Luis Hirschi, Independiente Rivadavia tuvo una floja actuación y perdió 2-1 ante Estudiantes, un rival directo en la lucha por la clasificación a las copas. El equipo mendocino, que busca meterse en zona de Libertadores o Sudamericana, no encontró respuestas y deberá levantar cabeza rápido: el domingo recibe a Boca en el Malvinas Argentinas desde las 20:30.
Godoy Cruz cayó 2-1 ante Gimnasia en el Malvinas y, sin querer, se mete en problemas con la tabla general. La derrota marcó el final del ciclo de Esteban Solari, quien dejó su cargo. La dirigencia acordó la llegada de Walter Ribonetto para tomar el mando. El debut no será sencillo: visitará a River el domingo a las 18:30 en el Monumental.
