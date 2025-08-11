mala jornada

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Tomba tuvieron un fin de semana complicado. Entrá a la nota y repasá qué hay en el horizonte para los dos.

Independiente Rivadavia perdió ante Estudiantes y Godoy Cruz fue derrotado por Gimnasia. &nbsp;

Independiente Rivadavia perdió ante Estudiantes y Godoy Cruz fue derrotado por Gimnasia.

 

La Lepra dejó pasar una chance de oro

En el Estadio Jorge Luis Hirschi, Independiente Rivadavia tuvo una floja actuación y perdió 2-1 ante Estudiantes, un rival directo en la lucha por la clasificación a las copas. El equipo mendocino, que busca meterse en zona de Libertadores o Sudamericana, no encontró respuestas y deberá levantar cabeza rápido: el domingo recibe a Boca en el Malvinas Argentinas desde las 20:30.

La Lepra hizo mal los deberes (Foto: Prensa EDLP):
no pudo

¡Nada de copado! No fue la noche de la Lepra que jugó mal y perdió ante un efectivo Estudiantes
La Lepra y el Expreso van con todo.
por la victoria

¿Qué día juega la Lepra contra Boca y cuándo visita el Tomba a River?

El Tomba sigue en caída y cambia de DT

Godoy Cruz cayó 2-1 ante Gimnasia en el Malvinas y, sin querer, se mete en problemas con la tabla general. La derrota marcó el final del ciclo de Esteban Solari, quien dejó su cargo. La dirigencia acordó la llegada de Walter Ribonetto para tomar el mando. El debut no será sencillo: visitará a River el domingo a las 18:30 en el Monumental.

Los resultados del fútbol de Primera y lo que se viene

Las posiciones del fútbol de Primera

Rodrigo de Paul no logró hacer pie con su equipo. video
no pudo

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

