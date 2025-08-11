Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

Independiente Rivadavia perdió ante Estudiantes y Godoy Cruz fue derrotado por Gimnasia.

La Lepra dejó pasar una chance de oro En el Estadio Jorge Luis Hirschi, Independiente Rivadavia tuvo una floja actuación y perdió 2-1 ante Estudiantes, un rival directo en la lucha por la clasificación a las copas. El equipo mendocino, que busca meterse en zona de Libertadores o Sudamericana, no encontró respuestas y deberá levantar cabeza rápido: el domingo recibe a Boca en el Malvinas Argentinas desde las 20:30.

El Tomba sigue en caída y cambia de DT Godoy Cruz cayó 2-1 ante Gimnasia en el Malvinas y, sin querer, se mete en problemas con la tabla general. La derrota marcó el final del ciclo de Esteban Solari, quien dejó su cargo. La dirigencia acordó la llegada de Walter Ribonetto para tomar el mando. El debut no será sencillo: visitará a River el domingo a las 18:30 en el Monumental.

