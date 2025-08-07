a la carga

La Lepra se mide con Estudiantes: hora, dónde verlo y cómo llega

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Pincha por una nueva fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra quiere imponer su fútbol en La Plata.

La Lepra quiere imponer su fútbol en La Plata.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia visita este jueves a Estudiantes de La Plata, en el marco de la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido se disputará desde las 21 en el Estadio UNO, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de ESPN Premium.

Será un duelo clave por la lucha en la Tabla Anual, donde ambos equipos pelean por un lugar en las copas internacionales del próximo año.

Lee además
La Lepra y el Expreso van con todo.
por la victoria

¿Qué día juega la Lepra contra Boca y cuándo visita el Tomba a River?
La Lepra quiere dar el golpe ante Tigre.
todos los cruces

Con la Lepra en cuartos ¿Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina?

La Lepra quiere estirar su buen momento

El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, llega con el ánimo en alza tras lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina. En la última fecha del torneo local, empató 0 a 0 ante Belgrano de Córdoba en el Gargantini.

En su última presentación fuera de casa, la Lepra venció 3 a 0 a Barracas Central, por lo que buscará su segundo triunfo consecutivo como visitante.

Estudiantes quiere afirmarse como líder ante la Lepra

Estudiantes de La Plata es uno de los líderes de la Zona A con 6 puntos, tras vencer en las últimas dos fechas a Tigre y Racing. El equipo de Eduardo Domínguez cayó en el debut ante Unión, pero desde entonces muestra una racha positiva y quiere estirarla en casa.

En la Tabla Anual acumulada, el Pincha suma 27 puntos y va 13°, intentando meterse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, lugar donde sí está actualmente Independiente Rivadavia, noveno con 31 unidades.

Último enfrentamiento entre la Lepra y el Pincha: empate con goles

El último cruce entre ambos fue el 7 de febrero, en el estadio Bautista Gargantini, y terminó 2 a 2. Para el Pincha anotaron Edwin Cetré y Gabriel Neves, mientras que Sebastián Villa y Fabrizio Sartori marcaron para los mendocinos.

Lo que se viene para el Club Sportivo Independiente Rivadavia

El venidero compromiso para el Azul será el domingo 17 de agosto desde las 20hs ante Boca, en el estadio Malvinas Argentinas.

La síntesis del Club Sportivo Independiente Rivadavia

Embed

Los resultados del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera

Embed

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia vs Boca: habrá hinchas visitantes en el Malvinas Argentinas

En la última jugada, la Lepra frustró al Charrúa y se metió en cuartos de final de la Copa Argentina

Demanda millonaria a Boca Juniors: un jugador del fútbol de Mendoza exige una "fortuna" al Xeneise

El Futsal de Mendoza se metió en la semi del Nacional: cuándo juega y contra quién

El Tomba choca contra Gimnasia: hora, dónde verlo y que racha quiere cortar

¿Inter Miami juega mejor sin Messi? Rodrigo De Paul brilló y metió su primer gol

Marcelo Tinelli "empernó" a San Lorenzo: de cuánto es la suma millonaria que le reclama

¿Djokovic se llevó el ATP por bronca política? El feroz choque con el Gobierno de Serbia

LO QUE SE LEE AHORA
Marcelo Tinelli intimó al club San Lorenzo por una deuda de USD 1.100.000 que data de 2019.
pelea

Marcelo Tinelli "empernó" a San Lorenzo: de cuánto es la suma millonaria que le reclama

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política