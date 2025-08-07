La Lepra se mide con Estudiantes: hora, dónde verlo y cómo llega

El Club Sportivo Independiente Rivadavia visita este jueves a Estudiantes de La Plata , en el marco de la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura . El partido se disputará desde las 21 en el Estadio UNO , con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de ESPN Premium .

Será un duelo clave por la lucha en la Tabla Anual , donde ambos equipos pelean por un lugar en las copas internacionales del próximo año.

todos los cruces Con la Lepra en cuartos ¿Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina?

por la victoria ¿Qué día juega la Lepra contra Boca y cuándo visita el Tomba a River?

El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti , llega con el ánimo en alza tras lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina . En la última fecha del torneo local, empató 0 a 0 ante Belgrano de Córdoba en el Gargantini.

En su última presentación fuera de casa, la Lepra venció 3 a 0 a Barracas Central , por lo que buscará su segundo triunfo consecutivo como visitante .

Estudiantes quiere afirmarse como líder ante la Lepra

Estudiantes de La Plata es uno de los líderes de la Zona A con 6 puntos, tras vencer en las últimas dos fechas a Tigre y Racing. El equipo de Eduardo Domínguez cayó en el debut ante Unión, pero desde entonces muestra una racha positiva y quiere estirarla en casa.

En la Tabla Anual acumulada, el Pincha suma 27 puntos y va 13°, intentando meterse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, lugar donde sí está actualmente Independiente Rivadavia, noveno con 31 unidades.

Último enfrentamiento entre la Lepra y el Pincha: empate con goles

El último cruce entre ambos fue el 7 de febrero, en el estadio Bautista Gargantini, y terminó 2 a 2. Para el Pincha anotaron Edwin Cetré y Gabriel Neves, mientras que Sebastián Villa y Fabrizio Sartori marcaron para los mendocinos.

Lo que se viene para el Club Sportivo Independiente Rivadavia

El venidero compromiso para el Azul será el domingo 17 de agosto desde las 20hs ante Boca, en el estadio Malvinas Argentinas.

La síntesis del Club Sportivo Independiente Rivadavia

Embed

Los resultados del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera