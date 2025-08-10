automovilismo

Martín Vázquez ganó el TC en San Juan ¿Cómo quedó Julián Santero en la tabla general?

El piloto Martín Vázquez triunfó por primera vez en la competencia del Turismo Carretera en San Juan. Entrá y mirá cómo le fue al mendocino Julián Santero.

Julián Santero reafirma su liderazgo en el Turismo Carretera 2025 tras una sólida actuación en El Villicum.

Julián Santero reafirma su liderazgo en el Turismo Carretera 2025 tras una sólida actuación en El Villicum.

Por Sitio Andino Deportes

La novena fecha del Turismo Carretera 2025 en el Circuito Internacional San Juan Villicum dejó una jornada intensa y llena de emociones, donde el mendocino Julián Santero, actual puntero del torneo, volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Aunque el gran ganador fue el sorpresivo Martín Vázquez (Challenger), que alcanzó su primera victoria en la categoría, Santero completó una sólida actuación al terminar quinto, sumando puntos vitales para mantener su ventaja en la tabla general del Turismo Carretera.

El “Desafío de las Estrellas” en San Juan fue una carrera llena de alternativas, con maniobras tácticas y mucha estrategia. Julián Santero no perdió el rumbo y, con inteligencia, evitó riesgos innecesarios para llegar con un buen resultado que fortalece su sueño de ser campeón.

El camino a la definición: próxima fecha y la lucha por el título

Con la mira puesta en la próxima y última fecha de la Etapa Regular del Turismo Carretera, que se disputará el 23 y 24 de agosto en el autódromo de Buenos Aires, Santero lidera el torneo con firmeza, preparado para encarar las etapas decisivas con la experiencia y el talento que lo caracterizan.

En esta competencia, detrás de Vázquez, el podio lo completaron Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet), quienes también mostraron un gran nivel. Sin embargo, la regularidad y consistencia de Julián Santero sigue siendo la clave para su consolidación como líder del Turismo Carretera 2025.

La voz oficial del Turismo Carretera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/1954595751016673720&partner=&hide_thread=false

El Top 10 del Turismo Carretera hoy

image

Así marcha el Turismo Carretera

image

