Cuándo, dónde y a qué hora se corre la fecha del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realiza su novena jornada que se corre en el autódromo El Villicum, de la provincia de San Juan, con su carrera este domingo. Tras las primeras jornadas, el campeonato de automovilismo lo tiene aJulián Santero como líder con 216,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Mauricio Lambiris, con 214 puntos y un triunfo hasta el momento. Completa el podio Marcelo Angelo, con 208 puntos. Seguí toda la información en Sitio Andino.
La jornada incluye “El Desafío de las Estrellas”, por lo que la actividad comenzó el viernes por la noche con el sorteo de la grilla y un evento en la ciudad, y siguió el sábado con entrenamientos, de cara a la final del domingo.