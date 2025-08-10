una gran cita

Cuándo, dónde y a qué hora se corre la fecha del Turismo Carretera

La competencia de automovilismo del Turismo Carretera tiene acción este domingo y en Sitio Andino te contamos todos los detalles y por dónde lo pasan en vivo.

El Turismo Carretera vive su novena fecha en el autódromo El Villicum, con ‘El Desafío de las Estrellas’ como gran atractivo del fin de semana en San Juan.

Por Sitio Andino Deportes

El Turismo Carretera realiza su novena jornada que se corre en el autódromo El Villicum, de la provincia de San Juan, con su carrera este domingo. Tras las primeras jornadas, el campeonato de automovilismo lo tiene a Julián Santero como líder con 216,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Mauricio Lambiris, con 214 puntos y un triunfo hasta el momento. Completa el podio Marcelo Angelo, con 208 puntos. Seguí toda la información en Sitio Andino.

La jornada incluye “El Desafío de las Estrellas”, por lo que la actividad comenzó el viernes por la noche con el sorteo de la grilla y un evento en la ciudad, y siguió el sábado con entrenamientos, de cara a la final del domingo.

A qué hora es la carrera del Turismo Carretera en San Juan

La fecha del Turismo Carretera arrancó este sábado, y este domingo tiene la carrera desde las 12:45 horas.

Cronograma del TC en San Juan – Domingo:

  • 12:45Final TC (50 vueltas o 95 minutos)

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y DeporTV.

Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play; y por la app MotorPlay.

