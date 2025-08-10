Cuándo, dónde y a qué hora se corre la fecha del Turismo Carretera

El Turismo Carretera vive su novena fecha en el autódromo El Villicum, con ‘El Desafío de las Estrellas’ como gran atractivo del fin de semana en San Juan."

La jornada incluye “El Desafío de las Estrellas”, por lo que la actividad comenzó el viernes por la noche con el sorteo de la grilla y un evento en la ciudad, y siguió el sábado con entrenamientos, de cara a la final del domingo.

A qué hora es la carrera del Turismo Carretera en San Juan La fecha del Turismo Carretera arrancó este sábado, y este domingo tiene la carrera desde las 12:45 horas.

Cronograma del TC en San Juan – Domingo:

12:45 – Final TC (50 vueltas o 95 minutos) Dónde ver en vivo el Turismo Carretera La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y DeporTV. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play; y por la app MotorPlay.