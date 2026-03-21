Rally Raid de Portugal: finalizó la etapa 4 y se viene una definición emocionante

A un paso de la definición, el Rally Raid de Portugal entra en su tramo decisivo con una pelea abierta tanto en autos como en motos . Tras la cuarta y penúltima etapa , disputada entre Badajoz y Loulé , los líderes comienzan a perfilarse, pero con diferencias mínimas , por lo que todo queda servido para un cierre electrizante .

La etapa tuvo como ganador al español Tosha Schareina (Honda), que marcó un tiempo de 2h50m08s y se metió de lleno en la pelea por la general. Detrás finalizaron el australiano Daniel Sanders (KTM), a 1m25s , y el francés Adrien Van Beveren (Honda), a 2m18s . Más atrás se ubicaron Martín Venturi, Micael Simau y Edgar Canet .

Schareina mete presión, Loeb manda y los argentinos no aflojan en el Rally de Portugal

El Rally de Portugal se endurece en Badajoz y empieza a marcar diferencias tras la etapa 3: mirá los ganadores

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la caída del local Bruno Santos en el kilómetro 61 , que lo dejó fuera de la lucha por los primeros puestos.

En cuanto a los argentinos, Luciano Benavides (KTM) tuvo una jornada discreta y terminó en la 12ª posición , a más de 10 minutos del ganador .

Pese a no quedarse con la etapa, Sanders sostiene el liderazgo en la clasificación general con un tiempo acumulado de 9h59m25s. Schareina lo sigue de cerca, a solo 1m46s, mientras que Van Beveren se mantiene tercero, a 6m24s, en una definición que promete ser ajustada hasta el último kilómetro.

Autos: Loeb se afirma, pero Ferreira presiona

En la categoría autos, el portugués João Ferreira (Toyota) se llevó la etapa con un registro de 2h44m37s, superando por apenas 18 segundos al francés Sébastien Loeb (Dacia), quien sigue firme al frente de la general. El tercer lugar del día fue para el sudafricano Guy Botterill (Toyota), a 1m18s.

La etapa también mostró un alto nivel de competencia con nombres destacados como Seth Quintero (Toyota), Nasser Al-Attiyah (Dacia), Lucas Moraes (Dacia) y Yazeed Al Rajhi (Toyota), todos dentro de un margen competitivo.

Rally Raid Portugal - autos - 2026

En la clasificación general, Loeb lidera con un acumulado de 9h55m19s, seguido por Quintero a 2m33s y Ferreira a 3m53s. Más atrás aparecen Botterill y Moraes, aún con chances matemáticas en una carrera que no da respiro.

Rally Raid de Portugal: cómo les fue a los argentinos

En la penúltima etapa, más allá del dominio de los pilotos europeos, los argentinos tuvieron presencia con resultados dispares. En la categoría autos, Lucio Álvarez, junto a Bernardo Graue, se ubicaron como los mejores posicionados: finalizaron 13°, a 10 minutos y 20 segundos de los ganadores de la jornada. En la tabla general ocupan el mismo puesto (13°), a + 37:19 de los líderes.

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También se destacan Jeremías González Ferioli y Gustavo Rinaldi, quienes finalizaron en el puesto 25 en la etapa, pero escalan al 16° lugar en la clasificación general.

Por su parte, Augusto Sanz, copiloto de Puck Klaassen, se ubicó en el puesto 32 en la etapa y 29° en la general.

En motos, Luciano Benavides logró mantenerse dentro del top 10 de la general, pese a finalizar 12° en la cuarta etapa. En la misma categoría, Eduardo Alan terminó 33° y se posiciona 31° en la clasificación acumulada.

Loulé, la etapa final: que tenés de que saber

La definición del Rally Raid de Portugal llegará este domingo, con la quinta y última etapa en Loulé, que contará con 101 kilómetros de especial y 290 en total. Todo está abierto para una jornada final en la que cualquier error puede cambiar la historia.