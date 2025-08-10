tremendo

¡El video del horror! Mirá cómo un policía hincha de Peñarol bajó a balazos a dos hinchas de Nacional

Un joven Policía hincha de Peñarol asesinó a dos hinchas del Bolso. Conocé todos los detalles y sumate al debate sobre la violencia en el fútbol.

Violencia postclásico en Uruguay: un policía de Peñarol mata a dos hinchas de Nacional en un hecho que conmociona al fútbol.

Violencia postclásico en Uruguay: un policía de Peñarol mata a dos hinchas de Nacional en un hecho que conmociona al fútbol.

Tragedia tras la goleada en el clásico uruguayo de fútbol

Este sábado, Peñarol goleó 3-0 a Nacional en el histórico clásico uruguayo, partido que se jugó sin la presencia de ambas parcialidades en el estadio Campeón del Siglo. Sin embargo, la histórica rivalidad terminó en un lamentable suceso.

En la localidad de Toledo, Departamento de Canelones, un grupo de hinchas de Peñarol se reunió en una casa para ver el partido, colocando banderas del ‘Carbonero’ en el exterior del hogar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodrigoMesias7/status/1954348192058757322&partner=&hide_thread=false

Disputa fatal: policía fuera de servicio abre fuego y mata a dos hinchas de fútbol

Al finalizar el encuentro, tres hinchas de Nacional intentaron llevarse las banderas del clásico rival, lo que desencadenó una discusión que escaló rápidamente. Entre los hinchas de Peñarol estaba un policía de 24 años, fuera de servicio, que utilizó su arma reglamentaria para disparar contra los hinchas del ‘Bolso’.

Según el parte policial, "una vez finalizado el encuentro, llegaron dos motos ocupadas cada una por tres personas, y uno de ellos portaba un arma de fuego, razón por la que el policía ingresó a la finca y salió con su arma de reglamento, efectuando disparos". El incidente dejó como resultado dos personas fallecidas.

Las primeras pericias indicaron que al menos una de las víctimas recibió un disparo directamente del arma del policía.

