¡El video del horror! Mirá cómo un policía hincha de Peñarol bajó a balazos a dos hinchas de Nacional

Violencia postclásico en Uruguay: un policía de Peñarol mata a dos hinchas de Nacional en un hecho que conmociona al fútbol.

Un policía de 24 años y hincha de Peñarol de Montevideo asesinó a dos hinchas de Nacional tras el clásico del fútbol uruguayo disputado en el estadio Campeón del Siglo , donde Peñarol ganó 3-0 . El hecho ocurrió horas después del partido, en un incidente violento fuera de servicio .

Este sábado, Peñarol goleó 3-0 a Nacional en el histórico clásico uruguayo, partido que se jugó sin la presencia de ambas parcialidades en el estadio Campeón del Siglo . Sin embargo, la histórica rivalidad terminó en un lamentable suceso.

En la localidad de Toledo , Departamento de Canelones , un grupo de hinchas de Peñarol se reunió en una casa para ver el partido, colocando banderas del ‘Carbonero’ en el exterior del hogar.

Al finalizar el encuentro, tres hinchas de Nacional intentaron llevarse las banderas del clásico rival , lo que desencadenó una discusión que escaló rápidamente. Entre los hinchas de Peñarol estaba un policía de 24 años, fuera de servicio , que utilizó su arma reglamentaria para disparar contra los hinchas del ‘Bolso’ .

Dos hombres con indumentaria de #Nacional fueron asesinados este sábado en #Toledo . El presunto autor es un Policía de 24 años el cual está detenido. Según la investigación, disparó tras una discusión con #hinchas tricolores frente a su casa, donde había una bandera de Peñarol pic.twitter.com/oPFqB93CPU

Según el parte policial, "una vez finalizado el encuentro, llegaron dos motos ocupadas cada una por tres personas, y uno de ellos portaba un arma de fuego, razón por la que el policía ingresó a la finca y salió con su arma de reglamento, efectuando disparos". El incidente dejó como resultado dos personas fallecidas.

Las primeras pericias indicaron que al menos una de las víctimas recibió un disparo directamente del arma del policía.