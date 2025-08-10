Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

La ciudadanía mendocina irá a las urnas el 26 de octubre

Con negociaciones contrarreloj y documentos presentados al filo de la campana, esta semana se oficializaron los ocho espacios políticos que participarán en las elecciones legislativas del 26 de octubre en Mendoza . Seis alianzas y dos partidos se anotaron para competir (además de los cargos provinciales y municipales) por las cinco bancas para la Cámara de Diputados de la Nación que se ponen en juego.

La “vedette” del cierre de la presentación de frentes fue sin dudas el PRO , que llevó la especulación tan al límite que su participación será evaluada por la junta electoral esta semana , pese a que en las últimas horas la situación de los amarillos parece haberse destrabado .

en detalle Elecciones 2025 en Guaymallén: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Elecciones internas El peronismo vota en cinco departamentos: listas y todo lo que hay que saber

El partido conducido por Gabriel Pradines negoció hasta último momento su pertenencia en la alianza que ya tenían cerrada el Partido Demócrata y el Partido Libertario , pero las conversaciones no llegaron a buen puerto . Según relataron a este medio dirigentes que participaron de las charlas, las altas pretensiones del demarchismo fueron la causa de la falta de acuerdo.

Frente a ese escenario, el PRO debió activar su “plan B” y se sumó al armado de sus exsocios de La Unión Mendocina , que junto a nuevos aliados conformaron la alianza “Provincias Unidas – Defendamos Mendoza” , la pata local del frente que a nivel nacional congrega a cinco gobernadores de distinta extracción política (peronistas no K, PRO y radicales). Su adhesión, igualmente, quedó sujeta a revisión de la Junta, aunque seguramente se imponga la aceptación.

Así las cosas, ahora se abre un nuevo proceso que finalizará el 17 de agosto, fecha límite que tienen los bloques políticos para registrar sus candidatos/as para los comicios. Si bien algunos ya lo definieron, otros espacios están en plena discusión de los nombres que postularán.

Los frentes que participarán en las elecciones de Mendoza y los candidatos que postulan

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

La boleta nacional de la coalición oficialista (que para esos cargos se presenta bajo la denominación "Frente La Libertad Avanza") tendrá preeminencia libertaria, que colocará tres de los cinco postulantes para el Congreso, quienes ocuparán los casilleros 1,3 y 4. El radicalismo, en tanto, se anota en el segundo y quinto lugar.

Confirmados, solo están los nombres de la UCR. La actual diputada Pamela Verasay, quien irá en el segundo lugar, y el gerente general en EMESA, Mauricio Pinti Clop, son los elegidos por las autoridades partidarias para representarla en la lista para la cámara baja.

En cuanto a los nombres que postulará LLA, se especula que quien encabece sea el presidente del partido en Mendoza y legislador nacional, Facundo Correa Llano. Si bien al exPD le restan dos años más de mandato, renunciaría a su banca y volvería a presentarse para el cargo. El lugar que deja vancante debería ocuparlo el dirigente sanrafaelino Pablo Rubio, quien apareció cuarto en la lista del mileísmo en los comicios de 2023.

Para el tercer lugar todavía no se descarta el nombre del también diputado Álvaro Martínez, hombre vinculado a Omar De Marchi bien valorado por los hermanos Milei, pero que habría sido rechazado por Eduardo "Lule" Menem, quien prioriza el acuerdo con Alfredo Cornejo, a sabiendas que el dirigente del PRO no es del paladar del gobernador.

Pamela Verasay, PASO 2023, Cambia Mendoza Pamela Verasay, la candidata del radicalismo para la Cámara de Diputados de la Nación. Facundo Correa Llano sería su compañero de fórmula. Foto: Yemel Fil

Fuerza Justicialista Mendoza

Pese al ruidoso petardeo que antecedió al acuerdo de unidad en el peronismo mendocino, fue el primero en oficializar sus candidatos para el Congreso nacional. Del convenio entre el sector de los intendentes/ciurquismo y el camporismo/kirchnerismo surgió una lista integrada por Emir Félix, Marisa Uceda, Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta.

Emir Félix.jpeg Emir Félix encabezará la lista del peronismo en Mendoza, que se presentará como "Frente Justicialista Mendoza".

Frente Verde

El espacio integrado por el Partido Verde, Movimiento Libres del Sur y Reconstruyendo Malargüe llevará como cabeza de lista para el Congreso al exdiputado provincial y excandidato a gobernador, Mario Vadillo. En segundo espacio los verdes anotaron a la concejala lasherina Paula García, aunque no se descarta que pueda sumarse una mujer del LdS, que podría ser la exdirectora de Género y hoy edil de Godoy Cruz, Silvina Anfuso.

Mario Vadillo, Ernesto Mancinelli, Frente Verde Mario Vadillo (izquierda), el candidato a diputado nacional del Frente Verde. Foto: Prensa Frente Verde

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

La coalición de Izquierda propone como fórmula para el Congreso a la docente y periodista Micaela Blanco Minoli (exconcejala de Lavalle), del PTS, acompañada del referente del MST, Nicolás Fernández.

Micaela Blanco Minoli, candidata FITU Micaela Blanco Minoli será la candidata en primer término del FIT-U en Mendoza. Foto: Prensa Frente de Izquierda y de Trabajadores

Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza

El espacio que une a sectores del peronismo (de Schiaretti y Randazzo), el socialismo, la Coalición Cívica-ARI, el Partido Federal, el Partido FE, radicales díscolos, gremialistas y (con un asterisco) el PRO, postula al sancarlino Jorge Difonso como cabeza de lista. Su compañera de fórmula sería Flavia Manoni, senadora provincial y referente de Compromiso Federal (vinculada al peronismo cordobés). En principio, el demarchismo solo aportaría candidaturas para la Legislatura, aunque nada está cerrado. Hasta el 17 las negociaciones se mantendrán abiertas.

Sesión diputados minas cobre, minería, Jorge Difonso, Unión Mendocina Jorge Difonso encabezaría la lista para Diputados de Provincias Unidas en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Frente Libertario Demócrata

La alianza de centro derecha de "corte netamente liberal", como la han definido sus miembros postulará al binomio José Gabriel Sottile (PD), abogado y excandidato a concejal de Ciudad en 2021 (por el Partido Federal); y Mariel Maestri, médica psiquiatra afiliada del Partido Libertario.

Gabriel Sottile PD José Gabriel Sottile, candidato a diputado nacional del Frente Libertario Demócrata.

Protectora Fuerza Política

El partido del diputado provincial José Luis Ramón, que se alió al exintendente de Las Heras Daniel Orozco, llevará al abogado como principal candidato para el Congreso, un cargo que ya ocupó entre 2017 y 2021.

José Luis Ramón, diputado provincial 2025, Protectora Fuerza Política José Luis Ramón encabezará la lista de Protectora para el Congreso nacional. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Partido de los Jubilados

La fuerza política presidida por María Isabel Grosso no presentará una alternativa para el Congreso nacional, ya que solo avisó que irá con candidatos en "los cuatro distritos electorales" de Mendoza, ya que cuenta con personería jurídica-política como partido de distrito.