El peronismo de Mendoza logró el acuerdo y va unido en las próximas elecciones

De esta manera, no habrá internas el 3 de agosto, fecha establecida en el último Congreso del PJ; sino que ese día quedará ratificada esta propuesta de unidad del peronismo.

Emir Félix asunción presidente PJ 2024 (01).jpeg Los intendentes y La Cámpora llegaron a un entendimiento e irán juntos en octubre. Foto: Prensa PJ Mendoza

Si bien este paso determina que los dos principales sectores lograron un acuerdo, todavía negocian los lugares para la Legislatura y los Concejos Deliberantes de los doce departamentos que unificaron comicios con la Provincia. La puja aquí es más fuerte, ya que es en estos ámbitos donde se juegan más bancas con chances de entrar. La interna, para esos cargos, se fijó para el 10 de agosto.

En esa discusión entran otros espacios con representación, como el Frente Renovador (massismo) y el gremialismo, que días atrás salió en conjunto a reclamar la unidad. El "fino" de esa negociación no está tan claro, pero ya hay algunos nombres. En el Senado, el sanrafaelino Pedro Serra buscaría la reelección por el cuarto distrito; lo propio que Mercedes Derrache por el segundo. Adriana Cano podría dar el salto a Diputados. Lucas Ilardo, uno de los principales elementos del camporismo, encabezaría la nómina de la primera sección electoral de la cámara baja, lo que marcaría su regreso a la Legislatura, donde cumplió tres periodos consecutivos hasta 2023.

En los Concejos Deliberantes el rosqueo es más difuso, pero ya hay principios de acuerdo en cuanto a los lugares y qué sectores serían cabeza de lista. Cabe recordar que en 2023 hubo comunas, como Capital, Guaymallén o Godoy Cruz, donde el peronismo no logró colocar ni un edil; por lo tanto ni ir primero garantiza el ingreso a los organismos deliberativos municipales. En Las Heras, tierra de Carlos Ciurca, no hay dudas que habrá un candidato/a de su riñón en el primer lugar.

Después de la tormenta, la calma

El acuerdo llega después de días de muchísima tensión, en los que Fernández Sagasti advirtiera públicamebte que el PJ "está roto en mil pedazos" y que "no hay voluntad de dialogar". A lo que Emir Félix pidió no dividirse "por mezquindades" ni mirarse "el ombligo" por un "cargo" en la listas.

Tras esto parecía que el acuerdo era un imposible. De hecho, el jueves la Justicia Electoral le confirmó al sector camporista que ya tenía la habilitación definitiva para competir con el sello de "Unidad Popular", con lo cual estaba todo allanado para que jugaran por fuera. Sin embargo, para entonces los canales de diálogo ya se habían recuperado y la posibilidad de unirse ya no era una utopía. "El diálogo no está roto, que no es poco", habían delcarado algunos dirigentes a Sitio Andino, pauta que las conversaciones intrasectores se mantenían.

La novedad llegó después de conocerse el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y la UCR en Mendoza, lo cual significó una presión más para el PJ, que viene de duras derrotas electorales.

Competir divididos le significaría una dispersión de votos que podrían llegar a poner en riesgo la posibilidad de quedarse aunque sea con una de las cinco bancas en disputas para la Cámara de Diputados de la Nación.