"El peronismo está roto en mil pedazos", la frase letal de Fernández Sagasti

" Hoy el peronismo está roto en mil pedazos. Hay mucho malestar en la militancia y la dirigencia . Hubo cambios de reglas, vetos a candidaturas, prórrogas y cambios en el calendario. He hecho todos los esfuerzos personales y políticos para que haya unidad en el peronismo, pero no unidad de lista, sino unidad de acción. La responsabilidad que tenemos es la de representar a los mendocinos que no se sienten bien con el Gobierno Provincial ni Nacional, que están padeciendo sus medidas", declaró la legisladora.

Respecto al diálogo que viene teniendo con los intendentes peronistas, afirmó: "Es muy difícil cuando no hay voluntad política" . "Siempre voy a estar dispuesta al diálogo, estamos en una situación terminal, a contrarreloj. No voy a ser cómplice de una lista que solo se reparta cargos ", agregó.

Semanas atrás, la Junta Electoral del Partido Justicialista publicó la lista para participar en las internas del 3 de agosto, con el sello “Encuentro Peronista”, compuesta por la estructura de los intendentes y el exvicegobernador Carlos Ciurca, quien supo ser aliado del krichnerismo. La nómina está encabezada por el presidente del partido, Emir Félix, acompañado por la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y su par de Maipú, Matías Stevanato. Los dos lugares fueron para la diputada nacional Liliana Paponet y el jefe comunal de La Paz, Fernando Ubieta.

Esto generó malestar en La Cámpora, desde donde advirtieron que competirían dentro de otro sello, llamado Unidad Popular, en caso de no llegar a un acuerdo. A eso mismo hizo referencia este lunes Fernández Sagasti.

Anabel Fernández Sagasti y Unidad Popular

"Si no se da (la unidad), estoy obligada por la responsabilidad que tengo de armar una alternativa. Crearemos nuestra herramienta electoral y convocaremos a todos los que vayan con nuestras ideales y convicciones. Estamos charlando con todos, a contrarreloj. Voy a ir de candidata (a legisladora nacional) por Unidad Popular", declaró la peronista sobre el camino que tomará si no logra acordar.

La dirigente dijo que las discusiones no se basan en los nombres de los candidatos en las listas, sino de tener un proyecto en común: "No reclamamos lugares, no se trata de hacer un rejunte de dirigentes que no se pueden ni ver. Queremos discutir los ideales, los propósitos de quienes estén en la lista, que sepan que tienen q ir a ponerle límites a Milei y Cornejo".

"Hay que hacer una unidad generosa, con concepción y propósito, que incluya a todos. Vamos a seguir construyendo Unidad Popular, pero hay diálogo hasta último momento", añadió.