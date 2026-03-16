¿Crearon una imagen sexual falsa con IA? Podrían ir seis años presos

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para penalizar el uso de inteligencia artificial en la creación o difusión de contenido sexual sin consentimiento , una práctica que se ha expandido con el uso de herramientas capaces de generar imágenes o videos falsos.

La iniciativa busca actualizar el Código Penal frente al avance de las llamadas “deepfakes” , incorporando figuras penales específicas para castigar el uso malintencionado de tecnologías de generación sintética.

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Lainiciativa establece que quienes creen, generen o modifiquen imágenes, audios o videos de contenido sexual explícito de personas reales mediante inteligencia artificial sin su consentimiento podrían enfrentar penas de entre tres y seis años de prisión .

La propuesta legislativa plantea incorporar el artículo 128 bis al Código Penal , con el objetivo de tipificar estas prácticas como delito. Entre los principales puntos de la reforma se destacan:

Contenidos sintéticos: se penaliza la creación y difusión de “deepfakes” sexuales con penas de 3 a 6 años de prisión .

Tenencia para consumo: se establece prisión de un mes a un año para quien posea este material sabiendo que fue generado de manera ilícita.

Protección de la intimidad: se reforma el artículo 155 para castigar con hasta tres años de cárcel la difusión de imágenes obtenidas en ámbitos privados , como filmaciones con cámaras ocultas o material obtenido mediante hackeos.

Combate a la sextorsión: se modifica el artículo 169 para incluir explícitamente la amenaza de difundir material íntimo como una forma de extorsión.

Chatbots inteligencia artificial información Buscan penalizar el uso delictivo de la Inteligencia Artificial.

Uso delictivo de la IA: el foco en la protección de menores y víctimas

El proyecto también pone especial énfasis en la protección de las infancias y la dignidad de las personas. En ese sentido, establece que las penas se agravarán cuando las representaciones aparenten ser de menores de 18 años, incluso si la imagen fue generada completamente por computadora y no existe una víctima física identificable.

En los fundamentos de la iniciativa se advierte sobre el crecimiento de casos en los que se utilizan rostros de mujeres y menores para “montarlos” sobre cuerpos desnudos mediante aplicaciones de inteligencia artificial.

Hoy, una IA puede destruir la vida de una mujer o de un menor en segundos Hoy, una IA puede destruir la vida de una mujer o de un menor en segundos

“La tecnología no puede ser un vacío legal para vulnerar la intimidad de las personas. Hoy, una IA puede destruir la vida de una mujer o de un menor en segundos; el Estado debe castigar con firmeza la creación y distribución de estos contenidos”, señala el texto.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#InteligenciaArtificial | La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) presentó un proyecto de ley para penalizar el uso de inteligencia artificial en la creación o difusión de contenido sexual sin consentimiento, una práctica que se ha expandido con el uso de herramientas capaces de generar imágenes o videos falsos. La iniciativa busca actualizar el Código Penal frente al avance de las llamadas “deepfakes”, incorporando figuras penales específicas para castigar el uso malintencionado de tecnologías de generación sintética. El proyecto establece que quienes creen, generen o modifiquen imágenes, audios o videos de contenido sexual explícito de personas reales mediante inteligencia artificial sin su consentimiento podrían enfrentar penas de entre tres y seis años de prisión. #inteligenciaartificial #anabelfernándezsagasti #justicia @facularosa_" View this post on Instagram

La propuesta busca cubrir un vacío legal frente a una industria creciente de pornografía sintética, que en muchos casos simula la participación de menores o utiliza la identidad de personas reales sin su consentimiento.

De aprobarse, Argentina incorporaría herramientas penales específicas para abordar los abusos vinculados al uso de inteligencia artificial, con el objetivo de reforzar la protección del derecho a la intimidad en el entorno digital.