Dietazo: qué harán los senadores mendocinos con el aumento que llevará su sueldo a $11,5 millones

En ese contexto, los tres senadores que representan a Mendoza ya definieron qué postura adoptarán frente al incremento. Desde sus entornos confirmaron a Sitio Andino que no percibirán el incremento, aunque optarán por distintas vías para evitar su acreditación.
Según explicaron las fuentes consultadas, cada vez que se produce una suba en la dieta parlamentaria, la senadora suma el nuevo porcentaje de aumento al monto que ya destina a distintas instituciones sociales.
En cuanto al motivo por el cual no renuncia directamente al aumento, se explicó que si la legisladora rechazara la suba, ese dinero quedaría bajo administración del Senado, encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, y se destinaría a "gastos políticos". “Prefiere donarlo a una entidad social o a una escuela", señalaron.
Juri y Suarez renunciarían al incremento de la dieta
Si bien la decisión final aún no fue formalizada, desde el entorno de ambos legisladores indicaron que lo más probable es que vuelvan a rechazar el incremento.
Desde que se disparó la polémica por las subas atadas a la paritaria del sector, se determinó que los legisladores pueden optar por renunciar a las subas, o bien donarlo a una entidad de bien público. Villarruel indicó que existe la posibilidad de destinar el monto a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que la Cámara Alta firmó un convenio.
Cómo se definió el aumento de las dietas que llevó el sueldo de un senador a $11 millones
El incremento surge del nuevo acuerdo paritario firmado entre los gremios legislativos y las autoridades administrativas de ambas cámaras del Congreso, que estableció una suba acumulada del 12,5% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.
El entendimiento contempla seis aumentos mensuales consecutivos:
2% en diciembre
2,5% en enero
2,2% en febrero
2% en marzo
1,7% en abril
1,5% en mayo
Debido a que las dietas de los senadores están enganchadas al valor módulo que se utiliza para calcular los salarios del personal legislativo, la actualización impacta directamente en sus ingresos.
Actualmente, la remuneración de un senador se compone de 2.500 módulos más adicionales por representación y desarraigo (el que —por ejemplo— perciben los representantes por Mendoza por no residir en CABA), lo que llevaría el sueldo bruto a unos $11,5 millones a partir de mayo.
La Libertad Avanza "renunció" al dietazo
Disparada la repercusión negativa que despertó la medida, desde el bloque de La Libertad Avanza anunciaron que no aceptará el incremento. La jefa de la bancada, Patricia Bullrich, planteó que el sueldo actual de los legisladores ya se encuentra por encima del ingreso promedio de la población.
Villarruel también buscó despegarse de la polémica y aclaró —como ya lo ha hecho en el pasado— que no interviene en la definición de los salarios parlamentarios. “Como vicepresidente no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”, expresó en sus redes.