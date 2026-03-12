Dietazo: qué harán los senadores mendocinos con el aumento que llevará su sueldo a $11,5 millones

¿Qué harán los legisladores nacionales por Mendoza con el aumento de sus dietas?

El nuevo acuerdo salarial alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios de trabajadores parlamentarios volverá a impactar en las dietas de los senadores nacionales . Como consecuencia de ese entendimiento, los ingresos de los legisladores de la Cámara Alta treparían a unos $11,5 millones brutos hacia mayo . La situación reavivó una polémica que aparece cada vez que crece el salario de quienes ocupan una banca en el Parlamento , el cual se ubica muy por encima del ingreso promedio en Argentina.

En ese contexto, los tres senadores que representan a Mendoza ya definieron qué postura adoptarán frente al incremento . Desde sus entornos confirmaron a Sitio Andino que no percibirán el incremento, aunque optarán por distintas vías para evitar su acreditación .

La senadora de la bancada del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti , continuará con el mecanismo que aplica desde hace tiempo: donar el incremento salarial a una entidad de la comunidad mendocina.

Según explicaron las fuentes consultadas, cada vez que se produce una suba en la dieta parlamentaria, la senadora suma el nuevo porcentaje de aumento al monto que ya destina a distintas instituciones sociales .

Nueva polémica en el Senado por otro "dietazo" que percibieron los legisladores nacionales.

En cuanto al motivo por el cual no renuncia directamente al aumento, se explicó que si la legisladora rechazara la suba, ese dinero quedaría bajo administración del Senado, encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, y se destinaría a "gastos políticos". “Prefiere donarlo a una entidad social o a una escuela", señalaron.

Juri y Suarez renunciarían al incremento de la dieta

La postura del radicalismo mendocino sería distinta. Tanto Mariana Juri como Rodolfo Suarez analizan renunciar al aumento salarial, tal como lo hicieron en oportunidades anteriores.

Si bien la decisión final aún no fue formalizada, desde el entorno de ambos legisladores indicaron que lo más probable es que vuelvan a rechazar el incremento.

Desde que se disparó la polémica por las subas atadas a la paritaria del sector, se determinó que los legisladores pueden optar por renunciar a las subas, o bien donarlo a una entidad de bien público. Villarruel indicó que existe la posibilidad de destinar el monto a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que la Cámara Alta firmó un convenio.

IMPORTANTE



A los operadores malintencionados:



Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos.



Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan.



Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 12, 2026

Cómo se definió el aumento de las dietas que llevó el sueldo de un senador a $11 millones

El incremento surge del nuevo acuerdo paritario firmado entre los gremios legislativos y las autoridades administrativas de ambas cámaras del Congreso, que estableció una suba acumulada del 12,5% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

El entendimiento contempla seis aumentos mensuales consecutivos:

2% en diciembre

2,5% en enero

2,2% en febrero

2% en marzo

1,7% en abril

1,5% en mayo

Debido a que las dietas de los senadores están enganchadas al valor módulo que se utiliza para calcular los salarios del personal legislativo, la actualización impacta directamente en sus ingresos.

Actualmente, la remuneración de un senador se compone de 2.500 módulos más adicionales por representación y desarraigo (el que —por ejemplo— perciben los representantes por Mendoza por no residir en CABA), lo que llevaría el sueldo bruto a unos $11,5 millones a partir de mayo.

La Libertad Avanza "renunció" al dietazo

Disparada la repercusión negativa que despertó la medida, desde el bloque de La Libertad Avanza anunciaron que no aceptará el incremento. La jefa de la bancada, Patricia Bullrich, planteó que el sueldo actual de los legisladores ya se encuentra por encima del ingreso promedio de la población.

El Bloque de Senadores de La Libertad Avanza no acepta el aumento de dietas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 11, 2026

Villarruel también buscó despegarse de la polémica y aclaró —como ya lo ha hecho en el pasado— que no interviene en la definición de los salarios parlamentarios. “Como vicepresidente no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”, expresó en sus redes.