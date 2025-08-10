no se dio la victoria

Furia en Boca: por qué Leandro Paredes se fue más enojado que nunca en el empate ante Racing

El volante del Club Atlético Boca Juniors, Leandro Paredes, hizo un análisis exhaustivo del 1 a 1 ante la Academia. No te pierdas lo que dijo.

Leandro Paredes expresó su frustración tras el empate de Boca ante Racing y pidió seguir mejorando para salir de la racha negativa

Paredes, autor de la asistencia para el gol del empate de Milton Giménez, analizó el desarrollo del encuentro y dejó en claro que el equipo mereció algo más: “Creo que más allá de los primeros minutos del primer tiempo hicimos un buen partido, generando muchas ocasiones. Erramos mucho, hay que seguir mejorando, levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene”.

Paredes admitió que Boca dejó puntos en el camino

El campeón del mundo reconoció que en el inicio del partido le costó encontrar equilibrio en el mediocampo: “Sufrimos un poco el primer tiempo porque estaba muy solo en el medio, pero después nos acomodamos y pudimos mejorar. Creamos más porque había más gente ofensiva”.

Leandro Paredes aseguró que el plantel de Boca salió con la intención de cortar la racha negativa: “Queríamos salir de este momento, hicimos todo para tener la victoria, pero nos vamos con un sabor amargo”.

En su análisis, el volante señaló que el empate dejó sensaciones encontradas por la cantidad de situaciones que generó Boca Juniors: “Por cómo se dio todo, dejamos dos puntos en el camino. Habíamos creado muchas situaciones que no pudimos convertir. Ellos en el segundo tiempo se encontraron con el gol; en el primero crearon un poco más, pero en el segundo no habían hecho nada”.

Mensaje de Paredes a los hinchas de Boca

Por último, Leandro Paredes destacó la actitud del equipo y aprovechó para enviarle un mensaje al hincha de Boca: “Teníamos que mejorar y hoy mostramos otra imagen, algo muy importante cuando los resultados no se dan. Hay que tener carácter y personalidad, y hoy lo hicimos. Vamos a dejar todo en cada entrenamiento para salir de esta situación. Gracias al hincha por el apoyo de siempre, más allá del momento, alentaron todo el partido”, concluyó.

