En vivo: Boca, bajo presión, juega el clásico ante Racing en la Bombonera

Boca Juniors vuelve a escena en el fútbol argentino por la cuarta fecha del Torneo Clausura , ante Racing Club en La Bombonera . Con realidades diferentes, el Xeneize atraviesa un período de recambio futbolístico tras la disolución del Consejo de Fútbol , y este encuentro se presenta como una cita clave para ganar y asegurar la continuidad de Miguel Russo como entrenador del equipo.

El partido empezó a las 16.30 y es transmitido en vivo por ESPN Premium .

Chau, chau, adiós Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador se hartó y fue desvinculado de la institución

Las cosas comenzaron de forma favorable para el Xeneize , con un tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes que primero fue despejado por la cabeza de un jugador Boca . En el segundo rebote, la pelota quedó en el aire y llegó a Miguel Merentiel , quien por muy poco no logró anotar de cabeza .

Otra jugada más clara le llegó a Boca a los 18 minutos , cuando un nuevo tiro de esquina ejecutado por Paredes encontró a Cavani en el área. El delantero controló con un taco que fue bloqueado por el arquero de la Academia y, en el rebote, probó con un remate que terminó por encima del travesaño .

¡CERCA BOCA DEL PRIMERO! La Bestia Merentiel llegó por el segundo palo y casi abre el partido. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AMFSaQyk4M

Embed ¡¡ATAJADÓN DE CAMBESES PARA EVITAR EL GOL DE TACO DE CAVANI!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/t1MaxlYkgr — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

A partir de ese momento, Racing tomó el control y comenzó a complicar el panorama para el Xeneize, generando llegadas claras y dominando la posesión, lo que evidenció una defensa poco exigida hasta entonces. Una de esas acciones fue protagonizada por Juan Nardoni, quien sacó un potente disparo que pasó muy cerca del palo del arco defendido por Marchesín.

Embed ¡PALO A PALO! Nardoni estuvo atento y probó al arco en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/kgB2SGWlpA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

Cómo llegan Boca y Racing al clásico

Boca inició el segundo semestre con el pie izquierdo. En las tres primeras fechas del Torneo Clausura, sumó apenas dos puntos y sufrió una sorpresiva eliminación ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina. Actualmente se ubica 13° en el Grupo A y está obligado a ganar, no solo para calmar el malestar de los hinchas, sino también para acercarse a los primeros ocho puestos de clasificación.

El equipo también carga con la incertidumbre sobre el futuro de Russo que, desde su llegada, no logró mejorar el rendimiento ni obtener resultados importantes. Una nueva derrota podría significar su despido, en medio de la peor racha histórica del club, con 11 partidos sin ganar.

Por su parte, la Academia de Gustavo Costas afronta este duelo como preparación para su compromiso de octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol. En el Clausura, Racing suma una victoria y dos derrotas, ocupando el 11° puesto en la Zona A. En la Copa Argentina, viene de golear y eliminar 3-0 a Deportivo Riestra.

Próximo rival de Boca

En la quinta fecha de la Copa de la Liga, Boca visitará Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia el domingo 17 de agosto, desde las 20:30, en el estadio Malvinas Argentinas.

La síntesis de Boca y Racing

Embed

Los resultados del Torneo Clausura

Embed

Las posiciones del Torneo Clausura