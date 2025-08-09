Juega el Millonario

En vivo: River va por la punta en el clásico contra Independiente

Correspondiente a la fecha cuatro del Torneo Clausura, el Millonario buscará hacerse con la victoria para ser el líder de la Zona B. Seguí los detalles del duelo.

Por Sitio Andino Deportes

En el segundo clásico del fin de semana del fútbol argentino, River Plate visita a Independiente de Avellaneda por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Con realidades opuestas, el Millonario intentará quedarse con los tres puntos para adueñarse del liderazgo de la Zona B, mientras que el Rojo tiene la mira puesta en su duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El encuentro comienza a las 18.30 y es transmitido en vivo por TNT Sports.

Cómo llegan el Millonario y el Rojo al clásico

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, actual líder con siete puntos en su grupo, viene de golear 3-0 a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina, sumando así su tercer triunfo en el segundo semestre. Sin embargo, en la última fecha del Clausura igualó con San Lorenzo en el Monumental, en el que fue su único resultado sin victoria en esta etapa.

Más allá de asegurar el liderazgo en la Zona B, el Millonario también piensa en su compromiso por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay, que se disputará el jueves 14 de agosto desde las 21:30.

En la vereda de enfrente, el conjunto de Julio Vaccari no tuvo un buen arranque en el semestre: sufrió la eliminación en Copa Argentina y cayó ante Gimnasia (LP) y Talleres en el Clausura. Con apenas un punto, producto de un empate en la primera fecha ante Sarmiento, el Rojo marcha último en la Zona B y necesita sumar con urgencia.

A esto se suma su próximo compromiso por la Copa Sudamericana, donde deberá viajar para enfrentar a la U. de Chile en los octavos de final. Por este motivo, Vaccari decidió preservar a algunos titulares para llegar en mejores condiciones al duelo internacional.

Próximo rival de River

En la quinta fecha del Torneo Clausura, River recibirá a Godoy Cruz el domingo 17 de agosto a las 18:30 en el estadio Monumental.

La síntesis de River y Independiente (A)

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

