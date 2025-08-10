Informe de INDEC, SENASA y Aduana

La carne vuelve a ser protagonista en la dieta argentina

Los argentinos subieron el consumo de carne, impulsados por la recuperación del poder de compra y una oferta sólida del sector productivo.

Aumentó el consumo de carne en Argentina

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

En junio, la Argentina registró un crecimiento sostenido en el consumo per cápita de carne bovina, porcina y aviar, de acuerdo con un informe elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en base a datos del INDEC, el SENASA y la Aduana.

El promedio móvil de los últimos 12 meses —medido desde junio de 2025— alcanzó un consumo total de carnes de 114,06 kilos por habitante, lo que representa un aumento del 4,6% frente al mismo período de 2024, cuando la cifra fue de 109,06 kilos. Según la cartera agropecuaria, este incremento refleja no solo una recuperación del poder adquisitivo, sino también una mayor capacidad de respuesta del sector productivo y un mejor acceso de la población a proteínas de calidad.

En el desglose por tipo de carne, la bovina lideró el crecimiento con un alza del 5,6% interanual, alcanzando los 50,24 kilos por habitante, lo que equivale a 2,66 kilos adicionales respecto al año pasado. La carne porcina mostró el mayor ritmo de expansión porcentual: 17,92 kilos por habitante (+7,7%, equivalente a 1,28 kilos más). En tanto, el consumo de carne aviar llegó a 45,90 kilos por habitante, con una suba del 2,4% (1,06 kilos adicionales).

Carne vacuna: incremento de la oferta

El informe también destaca que este incremento en la oferta interna no se logró a costa del mercado externo. Por el contrario, las exportaciones de carnes generaron en el primer semestre de 2025 un 11% más de divisas que en igual período de 2024, lo que se traduce en 150 millones de dólares adicionales. “Esto demuestra el compromiso de todos los eslabones de la cadena cárnica, que lograron abastecer el mercado interno y, al mismo tiempo, cumplir e incluso ampliar los compromisos de exportación”, señalaron desde la Secretaría de Agricultura.

