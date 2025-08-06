Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay

Durante el primer semestre de 2025 , la Argentina fue el único país del Mercosur que redujo el volumen de sus exportaciones de carne vacuna en comparación con igual período del año anterior. Así lo señala un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a partir de datos del INDEC y referencias regionales , que expone el decadente desempeño argentino ante los países de la región.

El contraste es evidente: mientras Brasil , Paraguay y Uruguay consolidaron incrementos en sus embarques , Argentina experimentó una contracción en sus volúmenes exportados , pese a un contexto internacional favorable en materia de precios .

Tras un comienzo de año con números moderados , junio marcó una mejora en el desempeño mensual . Las exportaciones totalizaron 61.500 toneladas peso producto , cifra que representó un aumento del 12,7% respecto de mayo y un 4,5% más que el mismo mes de 2024 .

No obstante, este repunte puntual no logró compensar la caída acumulada . En el primer semestre , las ventas externas de carne bovina refrigerada y congelada sumaron 312.600 toneladas peso producto , sin deducir los huesos provenientes del desposte . La cifra implica un retroceso del 16,4% frente a igual lapso de 2024 y se ubica por debajo de los niveles registrados en 2023 .

Comparación regional: desempeño dispar

El comportamiento argentino se aleja del observado en los socios del Mercosur. Brasil registró un crecimiento interanual del 13% en sus exportaciones, alcanzando un récord de 1.287.000 toneladas. Paraguay aumentó un 12%, con embarques que sumaron 182.000 toneladas, mientras que Uruguay logró un incremento del 4%, con 196.000 toneladas en el mismo período.

Estos números reflejan que Argentina fue el único origen de la región que no logró aprovechar plenamente el ciclo alcista de precios internacionales, condicionado por una menor disponibilidad de producto para exportación.

Pese al retroceso en volúmenes, los ingresos por exportaciones se mantuvieron en terreno positivo. Según el INDEC, en junio el valor promedio por tonelada embarcada se incrementó cerca de un 40% interanual, alcanzando una facturación de aproximadamente 320,5 millones de dólares.

La BCR destaca que Argentina fue el país de la región con mayor aumento en el valor medio por tonelada: 34% interanual, frente al 18% registrado en Uruguay y Paraguay, y al 13% en Brasil.

Aunque en junio se produjo una leve disminución en los precios promedio -atribuida a la mayor participación de compras chinas de carnes congeladas de menor valor-, los cortes deshuesados de mayor calidad mantuvieron precios firmes.

Factores internos y externos

El informe advierte que el escenario excepcional de precios internacionales no ha podido ser capitalizado por Argentina debido a la baja performance en volúmenes. En este sentido, subraya que la reducción obedece tanto a cuestiones de disponibilidad de producto como a factores de competitividad.

En el plano externo, la fuerte demanda de Estados Unidos continúa tensionando los flujos globales de suministro, en un contexto de oferta ajustada que favorece la firmeza de precios.

La segunda mitad de 2025 se presenta con un alto grado de incertidumbre. Agosto será un mes clave para la definición de políticas comerciales globales que podrían impactar directamente sobre el mercado de carne vacuna. En particular, las decisiones que adopten Estados Unidos y China en materia de comercio exterior y protocolos sanitarios resultarán determinantes.

A pesar de las posibles tensiones comerciales, los fundamentos del mercado cárnico internacional siguen sólidos. La demanda se mantiene en niveles récord por segundo año consecutivo, mientras que la oferta continúa limitada, lo que sostiene las expectativas de precios elevados en el corto plazo.

Proyecciones de mediano plazo

El reciente informe conjunto de la FAO y la OCDE (Agricultural Outlook 2025-2034) proyecta aumentos significativos de precios de la carne vacuna en el corto y mediano plazo. El organismo atribuye esta tendencia a la tensa transición que atraviesa el mercado mundial, en tanto los principales países productores aún no logran recomponer plenamente sus rodeos para expandir la oferta.

En este marco, la Argentina, según la BCR, enfrenta el desafío de revertir la caída en volúmenes exportados para aprovechar un ciclo de precios históricamente favorable, en un contexto de demanda internacional sostenida y perspectivas de rentabilidad firmes para la industria frigorífica.