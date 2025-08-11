ATM: cómo pagar online los impuestos patrimoniales 2025

ATM habilita un trámite rápido para pagar los impuestos patrimoniales 2025 Foto: Axel Lloret

Administración Tributaria Mendoza: qué impuestos se pueden pagar con QR ATM informa que ya está disponible el pago de los impuestos patrimoniales 2025 mediante billeteras virtuales con tecnología Transferencias 3.0.

La modalidad está habilitada para los impuestos Inmobiliario y Automotor. En los boletos emitidos por la ATM se incluye un código QR que permite escanear y abonar desde una aplicación de billetera digital, sin necesidad de imprimir facturas ni asistir a una oficina.

Cómo usar la billetera virtual 3.0 para pagar El contribuyente debe ingresar a su billetera virtual, seleccionar la opción de escaneo, apuntar al código QR que aparece en el boleto y efectuar el pago correspondiente a cada cuota o al total anual.

Dónde está el código QR y cómo funciona El código QR se encuentra impreso en el margen superior derecho del boleto. Escaneándolo con un celular, el sistema habilita opciones de pago como tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias o homebanking, todo desde la misma interfaz. Todas las modalidades de pago para los Impuestos Patrimoniales 2025 Sitio de ATM: Pago en línea con tarjetas.

Código QR en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0). Adherir al pago electrónico: Red Link

Red Pago Mis Cuentas Pago con boleto: Pago Fácil.

Rapipago.

Bolsa de Comercio de Mendoza.