Atención contribuyentes

ATM: cómo pagar online los impuestos patrimoniales 2025

La Administración Tributaria Mendoza ofrece múltiples opciones para el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor de 2025. Conocé cuáles son en esta nota.

ATM habilita un trámite rápido para pagar los impuestos patrimoniales 2025

Foto: Axel Lloret

Administración Tributaria Mendoza: qué impuestos se pueden pagar con QR

ATM informa que ya está disponible el pago de los impuestos patrimoniales 2025 mediante billeteras virtuales con tecnología Transferencias 3.0.

Cómo usar la billetera virtual 3.0 para pagar

El contribuyente debe ingresar a su billetera virtual, seleccionar la opción de escaneo, apuntar al código QR que aparece en el boleto y efectuar el pago correspondiente a cada cuota o al total anual.

Dónde está el código QR y cómo funciona

El código QR se encuentra impreso en el margen superior derecho del boleto. Escaneándolo con un celular, el sistema habilita opciones de pago como tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias o homebanking, todo desde la misma interfaz.

Todas las modalidades de pago para los Impuestos Patrimoniales 2025

Sitio de ATM:

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico:

  • Red Link
  • Red Pago Mis Cuentas

Pago con boleto:

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.
