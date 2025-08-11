ATM: cómo pagar online los impuestos patrimoniales 2025

Los contribuyentes mendocinos ya pueden pagar sus impuestos patrimoniales 2025 desde el celular. La Administración Tributaria Mendoza habilitó el sistema de billetera virtual 3.0, que permite abonar los boletos del Impuesto Inmobiliario y Automotor sin necesidad de imprimir facturas. ¿Cómo funciona?
Administración Tributaria Mendoza: qué impuestos se pueden pagar con QR
ATM informa que ya está disponible el pago de los impuestos patrimoniales 2025 mediante billeteras virtuales con tecnología Transferencias 3.0.
El contribuyente debe ingresar a su billetera virtual, seleccionar la opción de escaneo, apuntar al código QR que aparece en el boleto y efectuar el pago correspondiente a cada cuota o al total anual.
Dónde está el código QR y cómo funciona
El código QR se encuentra impreso en el margen superior derecho del boleto. Escaneándolo con un celular, el sistema habilita opciones de pago como tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias o homebanking, todo desde la misma interfaz.
Todas las modalidades de pago para los Impuestos Patrimoniales 2025
Sitio de ATM:
Pago en línea con tarjetas.
Código QR en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).