Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

Cuatro mujeres oriundas de Córdoba y Tucumán fueron detenidas por la Policía de Mendoza tras un presunto intento de robo.

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.

Por Sitio Andino Policiales

Tras un exhaustivo seguimiento a través de las cámaras de seguridad, la Policía de Mendoza logró detener a cuatro mujeres oriundas de Córdoba y Tucumán de entre 46 y 36 años, que presuntamente estaban por cometer un importante robo a la salida de un banco, en pleno centro de la Ciudad.

El hecho ocurrió a media mañana sobre calle Necochea, en plena zona bancaria de la Ciudad de Mendoza y ante la mirada de miles de transeúntes que se vieron sorprendidos por el importante despliegue policial que generó la novedad.

Es que, según fuentes policiales, la policía seguía de cerca a las sospechosas hasta que se logró la captura de estas. Ahora quedaron a disposición de la justicia.

Revuelo en el centro de Mendoza por la captura de cuatro mujeres

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, distintas cámaras de seguridad del centro de Mendoza captaron a cuatro mujeres en actitud sospechosa, por lo que los efectivos empezaron a seguir los pasos de cada una de ellas. Inicialmente, una de ellas intentó sustraer objetos del interior de la cartera de un hombre en calle Necochea, pero la maniobra no resultó.

Luego, el grupo apuntó a un segundo objetivo en calle Patricias Mendocinas. Así, desde el CEO detectaron que las acusadas estaban “siguiendo” a un hombre mayor de edad. La posible víctima ingresó al banco ICBC de calle Necochea y las féminas se quedaron en las inmediaciones, entonces los efectivos decidieron intervenir, presumiendo que en minutos iban a cometer un robo.

Al identificar a las sospechosas, los policías les encontraron pertenencias de otros hombres, por lo que desde la justicia ordenaron su aprehensión.

Además, al analizar sus características físicas, los investigadores las vincularon rápidamente con otros hechos delictivos ocurridos en las últimas horas.

De esta forma, las sospechosas quedaron alojadas en la Comisaría Tercera de Ciudad, a disposición de la fiscalía de robos y hurtos.

Según trascendió, dos de ellas son oriundas de Córdoba y las dos restantes de Tucumán, en tanto que habrían llegado a la provincia en las últimas horas. Ahora se analizan sus antecedentes penales, dijeron desde la justicia.

