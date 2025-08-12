Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

La Voz Argentina suma a Zoe Gotusso como co-coach de Lali Espósito. Descubrí la historia de la cordobesa que brilla en la música y en la TV.

En La Voz Argentina, la etapa de “knockouts” llega cargada de novedades y talento. Entre las incorporaciones destaca Zoe Gotusso, la cantante cordobesa elegida por Lali Espósito como co-coach de su equipo, lista para aportar su experiencia y sensibilidad artística a los participantes del exitoso reality musical.

De un accidente de infancia a la música

La historia de Zoe tiene un origen inesperado. De pequeña, sufrió un accidente doméstico que le dejó marcas en las manos. Para ayudarla en la recuperación, su mamá la impulsó a tomar clases de piano, y más tarde, a los 15 años, le regaló una guitarra. Esa decisión fue el punto de partida de una carrera que hoy la ubica como una de las voces jóvenes más destacadas del pop argentino.

Aunque comenzó tocando el piano, no terminó de engancharse con el instrumento. Con la guitarra y su voz encontró su verdadero lugar. Ya en la adolescencia, formó un grupo de covers con compañeros de colegio y empezó a componer sus propias canciones.

El salto con Salvapantallas

En 2016, Zoe formó el dúo Salvapantallas junto a Santi Celli. Su disco SMS (2018) le valió dos nominaciones a los Premios Gardel. Sin embargo, ambos decidieron seguir caminos separados y se despidieron en 2019 con una gira que culminó en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Poco después, Zoe se mudó a un monoambiente en Palermo y lanzó Monoambiente en Capital, un tema que conectó con muchos jóvenes por su frescura y autenticidad. Esta canción marcó el inicio de su etapa solista.

Durante la pandemia, Zoe trabajó en su primer disco solista, Mi primer día triste (2020), con canciones como “Ganas” y “Cuarto creciente”. Este álbum le valió el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista Pop, consolidando su lugar en la música nacional. El proceso de grabación quedó registrado en el cortometraje Retrato en movimiento, rodado en Montevideo, donde la artista dejó en claro su filosofía creativa: cantar verdades y transmitir emociones genuinas.

La llegada a La Voz Argentina con Lali Espósito

Hoy, Zoe Gotusso se une a La Voz Argentina como co-coach del Team Lali. Ambas se elogiaron mutuamente en redes sociales, mostrando la química que promete marcar esta etapa del programa. Con su estilo fresco y su talento, Zoe no solo aporta consejos técnicos, sino también la sensibilidad de una artista que sabe cómo emocionar desde el escenario.

Su presencia en el reality es una oportunidad para que el público descubra más de su trayectoria y su forma única de entender la música, mientras acompaña a Lali Espósito en la búsqueda de nuevas voces que conquisten al país./TN.

