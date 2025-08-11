Reality

La Voz Argentina tiene al mendocino Ambrosio Cantú en los Knockouts y sigue en competencia

El joven cantante brilló una vez más y fue elegido por Lali Espósito para seguir en su equipo en La Voz Argentina.

Cantú cantó el tema "Flowers y When I was your man" junto a Paz Velázquez pero logró imponerse por poco ya que su coach le pidió que no se preocupe tanto por el exterior y recurra a su artista interior.

Qué son los Knockouts en La Voz Argentina

Los Knockouts consisten del enfrentamiento de dos participantes de un mismo equipo cantando un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

