La Voz Argentina tiene al mendocino Ambrosio Cantú en los Knockouts y sigue en competencia.

Cantú cantó el tema "Flowers y When I was your man" junto a Paz Velázquez pero logró imponerse por poco ya que su coach le pidió que no se preocupe tanto por el exterior y recurra a su artista interior.

Qué son los Knockouts en La Voz Argentina Los Knockouts consisten del enfrentamiento de dos participantes de un mismo equipo cantando un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.