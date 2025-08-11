La Voz Argentina tiene al mendocino Ambrosio Cantú en los Knockouts y sigue en competencia.

Se cerraron las Batallas en el reality de La Voz Argentina 2025 y este lunes 11 de agosto comienza la tercera etapa del programa: Los Knockouts. El mendocino Ambrosio Cantú logró ganar y pasó al siguiente nivel del programa en el team de Lali Espósito que volvió a elegirlo a pesar de que le dio una profunda devolución.
Cantú cantó el tema "Flowers y When I was your man" junto a Paz Velázquez pero logró imponerse por poco ya que su coach le pidió que no se preocupe tanto por el exterior y recurra a su artista interior.