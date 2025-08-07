La Voz Argentina: cuándo comienzan los Knockouts y quiénes serán los nuevos cocoaches

La Voz Argentina sigue sorprendiendo con el talento y la calidad de sus participantes. Tras varias semanas de intensas batallas entre los equipos, muchos se preguntan cuándo finaliza esta etapa y comienzan los Knockouts. A continuación, te contamos cómo sigue el certamen de Telefe.
la-voz-argentina.webp
Cuándo comienzan los Knockouts en La Voz Argentina y quiénes serán los nuevos cocoaches
Según información oficial, los Knockouts comenzarán el próximo lunes 11 de agosto a las 21:45, marcando el inicio de una nueva etapa en el big show musical.
En esta fase, entran en juego nuevas reglas, mayores desafíos y, por supuesto, mucho talento. En cada knockout, dos participantes del mismo team interpretarán una canción individualmente, y su coach deberá tomar la difícil decisión de elegir quién continúa en la competencia.
Por primera vez en la historia de La Voz Argentina, los co-coaches estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches en el momento clave de la elección.