La Voz Argentina: cuándo comienzan los Knockouts y quiénes serán los nuevos cocoaches

la-voz-argentina.webp Cuándo comienzan los Knockouts en La Voz Argentina y quiénes serán los nuevos cocoaches La Voz Argentina: cuándo comienzan los Knockouts y quiénes serán los nuevos cocoaches Según información oficial, los Knockouts comenzarán el próximo lunes 11 de agosto a las 21:45, marcando el inicio de una nueva etapa en el big show musical.

En esta fase, entran en juego nuevas reglas, mayores desafíos y, por supuesto, mucho talento. En cada knockout, dos participantes del mismo team interpretarán una canción individualmente, y su coach deberá tomar la difícil decisión de elegir quién continúa en la competencia.

Por primera vez en la historia de La Voz Argentina, los co-coaches estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches en el momento clave de la elección.

Los co-coaches confirmados son: Cazzu , junto a Luck Ra

, junto a Emmanuel Horvilleur , con Miranda!

, con Zoe Gotusso , junto a Lali Espósito

, junto a El Chaqueño Palavecino, con Soledad Pastorutti Desde la producción de Telefe hay mucha expectativa por lo que viene. En redes sociales, los televidentes también expresaron sus emociones, como han hecho en otras ocasiones. / Telefe