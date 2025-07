Lali Espósito quedó obnubilada por Ambrosio Cantú, el mendocino que brilló en Got Talent.

Cuando llegó el momento de convencerlo, la intérprete de “Fanático” y “Diva” fue con todo, pero él fue quien dio el primer paso. “Vos Lali en su momento me mandaste un saludo cuando actué allá en España” , aseguró el concursante. “O sea que tenés que venir acá Ambrosio. He sido generosa en el pasado”, comentó ella, con picardía.

Ambrosio Cantú eligió a Lali Espósito

Cuando llegó el momento de la definición, el concursante expuso los motivos de su decisión que no tuvo sorpresa, a diferencia de otros concursantes que terminan sorprendiendo en la elección de sus equipos. “Voy a seguir mi corazón y lo que he venido a buscar estando acá. Así que me voy a ir con Lali”, anunció.