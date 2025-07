¡No le gustó nada! El padre de una participante atacó a Lali por su devolución en La Voz Argentina

Aunque dejó todo sobre el escenario, el esfuerzo de Abril Medina no fue suficiente para convencer a los coaches, que esta vez no se dieron vuelta. Comenzó entonces la ronda de devoluciones, donde cada uno explicó su decisión.

Al tomar la palabra, Lali Espósito elogió su interpretación, pero también señaló algunos puntos a mejorar: "Tenés un bozarrón, sensual, linda y perfecta. A mí me faltó escucharte más enojada... Me faltó más garra en la última nota ", expresó.

En paralelo, Nico Occhiato le preguntó al padre de la participante si coincidía con la opinión de la cantante. Su respuesta fue contundente: "No. No coincido. No sé a qué le llama 'más garra' en una cumbia media lenta. No es un tema para decir ¡guau!".

Afortunadamente, la tensión no pasó a mayores y el intercambio finalizó en un clima cordial. Así, Abril no logró avanzar a la siguiente ronda del certamen.