Nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa más famosa

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación comenzó con un clima de tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en la cuerda floja y se enfrentaron al voto negativo del público: Tamara Paganini, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tati Luna y Titi Tcherkaski.
Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Tamara Paganini, que no pudo ocultar su felicidad al conocer la decisión de la audiencia. Minutos después, Brian Sarmiento también aseguró su permanencia y lo celebró con un baile y algunas bromas dirigidas a Yipio.
Embed - Tati Luna fue eliminada y se marchó contenta de la casa de Gran Hermano 2026
Más tarde, Leandro Nigro se convirtió en el último participante salvado por el público, dejando la definición reducida a un intenso mano a mano entre Tati y Titi. Finalmente, llegó el veredicto: Tati Luna fue eliminada de la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos de la audiencia.
Tati Luna, Gran Hermano
Tati Luna es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
Daniela De Lucía
Grecia Colmenares (placa planta)
Lolo Poggio (placa planta)
Danelik Galazan
Lola Tomaszeuski (expulsión)
Eduardo Carrera
Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)