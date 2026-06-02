Nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa más famosa

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Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026 La gala de eliminación comenzó con un clima de tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en la cuerda floja y se enfrentaron al voto negativo del público: Tamara Paganini, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tati Luna y Titi Tcherkaski.

Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Tamara Paganini, que no pudo ocultar su felicidad al conocer la decisión de la audiencia. Minutos después, Brian Sarmiento también aseguró su permanencia y lo celebró con un baile y algunas bromas dirigidas a Yipio.

Embed - Tati Luna fue eliminada y se marchó contenta de la casa de Gran Hermano 2026

Más tarde, Leandro Nigro se convirtió en el último participante salvado por el público, dejando la definición reducida a un intenso mano a mano entre Tati y Titi. Finalmente, llegó el veredicto: Tati Luna fue eliminada de la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos de la audiencia. Tati Luna, Gran Hermano Tati Luna es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026 ¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026 Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera (placa planta)

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

Grecia Colmenares (placa planta)

Lolo Poggio (placa planta)

Danelik Galazan

Lola Tomaszeuski (expulsión)

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)

Tati Luna Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.