2 de junio de 2026
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Nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa más famosa

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y una participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa más famosa
Nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa más famosa
Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación comenzó con un clima de tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en la cuerda floja y se enfrentaron al voto negativo del público: Tamara Paganini, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tati Luna y Titi Tcherkaski.

Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Tamara Paganini, que no pudo ocultar su felicidad al conocer la decisión de la audiencia. Minutos después, Brian Sarmiento también aseguró su permanencia y lo celebró con un baile y algunas bromas dirigidas a Yipio.

Embed - Tati Luna fue eliminada y se marchó contenta de la casa de Gran Hermano 2026

Más tarde, Leandro Nigro se convirtió en el último participante salvado por el público, dejando la definición reducida a un intenso mano a mano entre Tati y Titi. Finalmente, llegó el veredicto: Tati Luna fue eliminada de la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos de la audiencia.

Tati Luna, Gran Hermano
Tati Luna es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Tati Luna es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna

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