2 de junio de 2026
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Fuerte pelea en Gran Hermano: Zunino y Brian quedaron al borde de las trompadas

En Gran Hermano, Brian Sarmiento y Franco Zunino protagonizaron un explosivo enfrentamiento que estuvo a punto de terminar a las trompadas. Mirá los detalles.

Fuerte pelea en Gran Hermano: Zunino y Brian quedaron al borde de las trompadas

Fuerte pelea en Gran Hermano: Zunino y Brian quedaron al borde de las trompadas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Brian Sarmiento y Franco Zunino protagonizaron un picante cruce que estuvo cerca de terminar en trompadas.

Qué originó la pelea entre Brian Sarmiento y Franco Zunino en Gran Hermano

Todo comenzó cuando una participante se comió la porción de pizza de Brian Sarmiento. Sin saber quién había sido, el exfutbolista apuntó directamente contra Franco Zunino, lo que desató un intenso intercambio de acusaciones.

Con el correr de los minutos, la tensión fue en aumento y la discusión escaló rápidamente a los insultos y las provocaciones. En un momento, ambos quedaron cara a cara y el clima se volvió tan tenso que muchos dentro de la casa creyeron que el enfrentamiento podía terminar a las trompadas.

Embed - Luana fue la culpable de que Brian y Zunino casi se agarren a trompadas - Gran Hermano 2026

En medio del cruce, Zunino se ubicó detrás de Yanina Zilli y lanzó contra Sarmiento: “Das lástima, estás en placa y no sabés qué hacer porque te dejaron tirado”. Lejos de quedarse callado, Brian retrucó que siempre se esconde detrás de la exvedette y que vive de los “shippeos”.

Finalmente, se descubrió que quien había tomado la porción de pizza era Luana Fernández. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si había sido ella, lo negó y aseguró que no había hecho nada.

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