A horas de haber vuelto a Gran Hermano, Solange Abraham cometió una falta por la que pueden expulsarla

El cordón de aislamiento que sostiene la estructura de Gran Hermano volvió a vulnerarse a escasas horas del último ingreso a la propiedad colectiva . Una de las competidoras más polémicas del reality quedó en el centro de la escena mediática tras protagonizar un hecho que las audiencias consideran imperdonable. El pedido de una sanción extrema cobró fuerza.

La situación compromete a Solange Abraham a pocas horas de haber ingresado a la casa. Las autoridades del programa evalúan las pruebas audiovisuales para determinar si la conducta amerita la pena máxima contemplada en el reglamento.

El conflicto se originó durante un intercambio privado en el living entre Solange Abraham y su aliada Cinzia. La influencer, que regresó al juego gracias al Golden Ticket tras la renuncia de la Bomba Tucumana , comenzó a orientar a su compañera utilizando información privilegiada sobre la percepción que existe en el exterior. En el desglose de la conversación, Solange expuso de manera sutil pero directa el desempeño de otros convivientes y delineó los pasos a seguir para modificar el mapa de las nominaciones.

La jugadora apuntó contra Emanuel Di Gioia, tildándolo de "fantasma" y de simular un perfil bajo dentro de la casa. "Se hace la planta pero es el peor de todos; tiene que caer en placa y tenemos que juntar fichas para ponerlo", disparó de forma tajante, vulnerando el principio de aislamiento que rige el certamen. Los fanáticos del programa interpretaron este accionar como un claro tráfico de datos, inundando las plataformas de reclamos y denuncias de "acomodo" por parte de la producción.

El antecedente de Lola y los riesgos de un récord negativo

La gravedad de la falta cometida por la participante no es una novedad dentro de la presente temporada del programa de Telefe. El público y los especialistas en el formato recordaron de inmediato las medidas disciplinarias que la producción aplicó previamente ante escenarios idénticos. Los ejes que fundamentan el pedido de expulsión y las repercusiones internas detallan los siguientes puntos:

El caso Lola Tomaszeuski: Los seguidores del formato exigen igualdad de condiciones recordando que a Lola se la expulsó de la casa por compartir información externa sobre dinámicas de juego.

Los seguidores del formato exigen igualdad de condiciones recordando que a Lola se la expulsó de la casa por compartir información externa sobre dinámicas de juego. Malestar en el encierro: Concursantes como Manuel Ibero, Juanicar y Pincoya, que superan los tres meses de aislamiento, expresaron su total repudio al regreso de competidores que ya conocen el afuera.

Concursantes como Manuel Ibero, Juanicar y Pincoya, que superan los tres meses de aislamiento, expresaron su total repudio al regreso de competidores que ya conocen el afuera. Récord histórico negativo: De confirmarse la medida por parte de las autoridades, Abraham podría convertirse en la primera participante en ser expulsada dos veces en una misma edición.

De confirmarse la medida por parte de las autoridades, Abraham podría convertirse en la primera participante en ser expulsada dos veces en una misma edición. Límites difusos: Debido a que la jugadora estructuró sus comentarios de manera solapada, la producción analiza detenidamente si existió una infracción técnica explícita o una mera sugerencia.

Embed #GranHermano pincoya sacada por qué se pasó 4 meses aguantando y a la Solange la dejaron salir hacer lo que quiera y la metieron otra vez acomodada, tiene Razón la mujer pic.twitter.com/Li0hCefr3m — ELGATOLOCO (@mathyrock28) June 1, 2026

El clima dentro de la casa se volvió sumamente hostil. Mientras las redes sociales sostienen la tendencia exigiendo una resolución ejemplificadora, la decisión final queda en manos del tribunal del programa, que definirá el destino de la participante en las próximas galas de transmisión.