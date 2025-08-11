La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con un tema de un autor mendocino.

Al finalizar la presentación, la Sole agradeció a ambos participantes por el momento vivido y se dirigió especialmente a Milena: "Hiciste cosas en el dúo que no se hubiese imaginado nunca".
Creo que hoy te animaste a más y eso lo valoro muchísimo porque embelleciste la canción", agregó. Luego, le dijo a Agustín: "Agus, lo tuyo va creciendo en este programa, me seguís sorprendiendo para bien".
La decisión de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina
"Los dos estuvieron muy bien. Son de mis preferidos del equipo, sobre todo porque defienden lo nuestro y lo hacen con mucha altura”, remarcó la cantante.
Finalmente, antes de definir quién pasaría a la siguiente etapa, los Knockouts, Soledad anunció: "Hay una regla distinta este año y voy hacer uso de la misma. Me quedo con los dos". Fuente: Primicias Ya