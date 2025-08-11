Cuándo vuelve Andrea Bocelli a Argentina y cómo conseguir las entradas

Música internacional

Andrea Bocelli regresa con un show único en Argentina. Conocé cómo conseguir entradas para disfrutar de este esperado concierto en el Teatro Colón.

Andrea Bocelli vuelve a Argentina después de casi 15 años para presentarse en el emblemático Teatro Colón el próximo lunes 17 de noviembre. Este concierto único contará con una orquesta en vivo y un repertorio que mezcla clásicos operísticos con sus grandes éxitos. La venta de entradas comenzará el martes 12 de agosto y promete agotarse rápidamente.

Andrea Bocelli en el Teatro Colón: qué esperar del show

El tenor italiano, con más de tres décadas de carrera y más de 90 millones de discos vendidos, ofrecerá un espectáculo íntimo aprovechando la acústica excepcional del Teatro Colón. Su repertorio incluirá arias clásicas, canciones italianas y temas populares como “Con te partirò”.

La presentación marca la primera vez que Bocelli se sube a este escenario icónico, un momento muy esperado por sus fanáticos argentinos. La producción estará a cargo de DF Entertainment y contará con una orquesta en vivo que acompañará al cantante.

Cómo conseguir entradas para el show de Andrea Bocelli

La venta oficial de tickets abrirá el martes 12 de agosto a las 10 de la mañana a través de la plataforma All Access. Debido a la capacidad limitada del Teatro Colón —menos de 2500 espectadores— se recomienda estar atento para evitar perder la oportunidad.

Las entradas del show estarán disponibles en diversas ubicaciones y precios, desde platea hasta gallinero, y podrán pagarse con todos los medios habituales. Para asegurar la tuya, es clave registrarse previamente en el sitio web oficial y comprar apenas comiencen las ventas, ya que se espera una alta demanda.

¿Quién es Andrea Bocelli?

Nacido en Lajatico, Italia, en 1958, Andrea Bocelli pasó de cantar en bares a ser una figura internacional tras ganar el Festival de San Remo en 1994. Su voz única y su capacidad para fusionar música clásica y popular lo llevaron a grabar 15 álbumes de estudio y a recibir múltiples premios, incluidos nominaciones al Grammy y un Globo de Oro.

Temas como “Romanza” y “Sacred Arias” lo consagraron como uno de los tenores más influyentes de su generación, y su clásico “Con te partirò” es uno de los sencillos más vendidos a nivel mundial. Su regreso a Argentina promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música lírica y popular./Página12.

