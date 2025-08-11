Andrea Bocelli vuelve a Argentina después de casi 15 años para presentarse en el emblemático Teatro Colón el próximo lunes 17 de noviembre. Este concierto único contará con una orquesta en vivo y un repertorio que mezcla clásicos operísticos con sus grandes éxitos. La venta de entradas comenzará el martes 12 de agosto y promete agotarse rápidamente.
Andrea Bocelli en el Teatro Colón: qué esperar del show
El tenor italiano, con más de tres décadas de carrera y más de 90 millones de discos vendidos, ofrecerá un espectáculo íntimo aprovechando la acústica excepcional del Teatro Colón. Su repertorio incluirá arias clásicas, canciones italianas y temas populares como “Con te partirò”.
La presentación marca la primera vez que Bocelli se sube a este escenario icónico, un momento muy esperado por sus fanáticos argentinos. La producción estará a cargo de DF Entertainment y contará con una orquesta en vivo que acompañará al cantante.
Cómo conseguir entradas para el show de Andrea Bocelli
La venta oficial de tickets abrirá el martes 12 de agosto a las 10 de la mañana a través de la plataforma All Access. Debido a la capacidad limitada del Teatro Colón —menos de 2500 espectadores— se recomienda estar atento para evitar perder la oportunidad.
Las entradas del show estarán disponibles en diversas ubicaciones y precios, desde platea hasta gallinero, y podrán pagarse con todos los medios habituales. Para asegurar la tuya, es clave registrarse previamente en el sitio web oficial y comprar apenas comiencen las ventas, ya que se espera una alta demanda.
Cuándo vuelve Andrea Bocelli a Argentina y cómo conseguir las entradas
Cuándo vuelve Andrea Bocelli a Argentina y cómo conseguir las entradas
¿Quién es Andrea Bocelli?
Nacido en Lajatico, Italia, en 1958, Andrea Bocelli pasó de cantar en bares a ser una figura internacional tras ganar el Festival de San Remo en 1994. Su voz única y su capacidad para fusionar música clásica y popular lo llevaron a grabar 15 álbumes de estudio y a recibir múltiples premios, incluidos nominaciones al Grammy y un Globo de Oro.
Temas como “Romanza” y “Sacred Arias” lo consagraron como uno de los tenores más influyentes de su generación, y su clásico “Con te partirò” es uno de los sencillos más vendidos a nivel mundial. Su regreso a Argentina promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música lírica y popular./Página12.