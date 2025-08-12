La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Miranda! conmovió a todos con una interpretación impactante . A continuación, todos los detalles.

Eugenia Rodríguez González y Benjamín Depasquali se enfrentaron en los Knockouts por un lugar en el Team Miranda . Por un lado, Eugenia interpretó " Never Enough ", mientras que Benjamín eligió " Flashdance... ".

Eugenia Rodríguez González y Benjamín Depasquali se enfrentaron en los Knockouts de La Voz Argentina

Se quebró La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con un tema de un autor mendocino

Sin dudas, el canto de ambos conmovió a todos los presentes en el estudio. Lo que más llamó la atención fue cómo la participante logró emocionar hasta las lágrimas a Juliana Gattas .

Al momento de las devoluciones, la propia cantante explicó su emoción: " Con tu voz me empujaste las lágrimas a los ojos. No me pude contener. Impresionante lo que hiciste ".

Finalmente, la joven fue elegida por su equipo y, de esta manera, avanzó a la siguiente ronda en el certamen de música más importante del país.

