La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante

La Voz Argentina vivió una noche inolvidable: una cantante del Team Miranda! hizo llorar al jurado con su talento. Conocé todos los detalles.

Por Sitio Andino MuchoShow

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Miranda! conmovió a todos con una interpretación impactante. A continuación, todos los detalles.

Eugenia Rodríguez González y Benjamín Depasquali se enfrentaron en los Knockouts de La Voz Argentina

Eugenia Rodríguez González y Benjamín Depasquali se enfrentaron en los Knockouts de La Voz Argentina

Eugenia Rodríguez González y Benjamín Depasquali se enfrentaron en los Knockouts por un lugar en el Team Miranda. Por un lado, Eugenia interpretó "Never Enough", mientras que Benjamín eligió "Flashdance...".

Sin dudas, el canto de ambos conmovió a todos los presentes en el estudio. Lo que más llamó la atención fue cómo la participante logró emocionar hasta las lágrimas a Juliana Gattas.

Embed - Benjamín Depasquali vs. Eugenia Rodríguez González - Team Miranda! - Knockouts La Voz Argentina 2025

Al momento de las devoluciones, la propia cantante explicó su emoción: "Con tu voz me empujaste las lágrimas a los ojos. No me pude contener. Impresionante lo que hiciste".

Finalmente, la joven fue elegida por su equipo y, de esta manera, avanzó a la siguiente ronda en el certamen de música más importante del país.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

